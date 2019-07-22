Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Борис Джонсон избран новым главой консервативной партии и премьер-министром Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пользу экс-главы МИД и бывшего мэра Лондона высказались около 92 тысяч членов партии. За его оппонента – Джереми Ханта – выступили около 46 тысяч тори.





Официальная передача власти от действующего премьера к новому состоится 24 июля. Тереза Мэй отправится к Королеве Елизавете II и сообщит об отставке, после чего ее величеству представят новую кандидатуру на пост премьера.

Назначения на ключевые посты, как ожидается, будут объявлены вечером 24 июля.