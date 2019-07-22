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Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Борис Джонсон избран новым главой консервативной партии и премьер-министром Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пользу экс-главы МИД и бывшего мэра Лондона высказались около 92 тысяч членов партии. За его оппонента – Джереми Ханта – выступили около 46 тысяч тори.
Официальная передача власти от действующего премьера к новому состоится 24 июля. Тереза Мэй отправится к Королеве Елизавете II и сообщит об отставке, после чего ее величеству представят новую кандидатуру на пост премьера.
Назначения на ключевые посты, как ожидается, будут объявлены вечером 24 июля.
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Новости Великобритании. Борис Джонсон избран новым главой консервативной партии и премьер-министром Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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