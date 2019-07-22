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Не хотел уходить. В Минске хозяйка квартиры ударила гостя ножом

23.07.2019 16:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске хозяйка квартиры ударила ножом гостя, потому что мужчина отказывался уходить.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в больницу был доставлен 52-летний местный житель с проникающим ранением грудной клетки. Пациент сказал, что на улице на него напали неизвестные. Информация была передана правоохранителям.

Сотрудники милиции установили, что на самом деле ранение мужчине причинила его 37-летняя знакомая. Выяснилось, что днём ранее гражданина пригласила к себе в гости женщина. После совместного употребления алкоголя минчанка попросила гостя уйти, но он отказался. Тогда хозяйка квартиры использовала нож.

Получив ранение, мужчина ушёл. На следующий день он обратился за помощью к медработникам.

Потерпевший объяснил, что является другом семьи, поэтому не хотел сообщать о случившемся милиционерам. Действиям фигурантки даётся правовая оценка.

Несколько недель назад в Гродно женщина ударила сожителя ножом.

Нападавшая была задержана – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске хозяйка квартиры ударила ножом гостя, потому что мужчина отказывался уходить. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в больницу был...
 
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