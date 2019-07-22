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Не хотел уходить. В Минске хозяйка квартиры ударила гостя ножом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске хозяйка квартиры ударила ножом гостя, потому что мужчина отказывался уходить.
Как
Сотрудники милиции установили, что на самом деле ранение мужчине причинила его 37-летняя знакомая. Выяснилось, что днём ранее гражданина пригласила к себе в гости женщина. После совместного употребления алкоголя минчанка попросила гостя уйти, но он отказался. Тогда хозяйка квартиры использовала нож.
Получив ранение, мужчина ушёл. На следующий день он обратился за помощью к медработникам.
Потерпевший объяснил, что является другом семьи, поэтому не хотел сообщать о случившемся милиционерам. Действиям фигурантки даётся правовая оценка.
Несколько недель назад в Гродно женщина ударила сожителя ножом.
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Новости Беларуси. В Минске хозяйка квартиры ударила ножом гостя, потому что мужчина отказывался уходить. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в больницу был...
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