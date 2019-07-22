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Умер мальчик, который помогал спасать детей: число жертв пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до четырёх

23.07.2019 16:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Число погибших в результате пожара в детском палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до четырех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна девочка умерла на месте трагедии, еще двое детей скончались в реанимации. Позднее в больнице умер еще один мальчик. Он помогал вытаскивать детей из огня, так как немногие понимали происходящее.

Умер мальчик, который помогал спасать детей: число жертв пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до четырёх

Напомним, пожар произошел ночью. Всего в кемпинге находилось 189 детей. Предположительная версия ЧП – неисправность одного из обогревателей, которым отапливался лагерь. Точные причины трагедии выясняются. Возбуждено уголовное дело.

Вероятно, был неисправен обогреватель: число жертв пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до трёх

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Новости России. Число погибших в результате пожара в детском палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до четырех, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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