Умер мальчик, который помогал спасать детей: число жертв пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до четырёх

Источник материала: СТВ

Новости России. Число погибших в результате пожара в детском палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до четырех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна девочка умерла на месте трагедии, еще двое детей скончались в реанимации. Позднее в больнице умер еще один мальчик. Он помогал вытаскивать детей из огня, так как немногие понимали происходящее.





Напомним, пожар произошел ночью. Всего в кемпинге находилось 189 детей. Предположительная версия ЧП – неисправность одного из обогревателей, которым отапливался лагерь. Точные причины трагедии выясняются. Возбуждено уголовное дело.