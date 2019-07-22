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Умер мальчик, который помогал спасать детей: число жертв пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до четырёх
Источник материала: СТВ
Новости России. Число погибших в результате
Напомним, пожар произошел ночью. Всего в кемпинге находилось 189 детей. Предположительная версия ЧП – неисправность одного из обогревателей, которым отапливался лагерь. Точные причины трагедии выясняются. Возбуждено уголовное дело.
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Умер мальчик, который помогал спасать детей: число жертв пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до четырёх
Новости России. Число погибших в результате пожара в детском палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до четырех, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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