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«Нам надо контролировать основное. И прежде всего – план». Президент Беларуси на селекторном совещании по уборочной кампании

23.07.2019 16:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Страда в 2019 году в Беларуси будет сверхнапряженной, но результат может превзойти прошлогодний по всем культурам. С полей должны взять 9,5 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел селекторное совещание по уборочной кампании.

«Нам надо контролировать основное. И прежде всего – план». Президент Беларуси на селекторном совещании по уборочной кампании

Задача перед аграриями стоит непростая. Дело в том, что в 2019 году работы по жатве зерновых совпали со вторым укосом трав и массовым севом пожнивных культур. Подошел также срок убирать лен и рапс. Но как бы ни было сложно, хозяйствам предстоит организовать работу по всем направлениям. Александр Лукашенко потребовал обеспечить качественную уборку урожая: все, что есть на полях, должно оказаться в закромах.

Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку»

Селектор – формат не новый. Такая форма общения с регионами позволяет оперативно решать возникающие вопросы и не отвлекать губернаторов в горячую пору. Особенность нынешней уборочной – большая ярусность. Это значит, что на одном поле посевы отличаются по степени созревания.

«Нам надо контролировать основное. И прежде всего – план». Президент Беларуси на селекторном совещании по уборочной кампании

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы должны получить 8 миллионов 672 тысячи тонн зерновых, зернобобовых. Вы должны получить рапса 766,3 тысячи тонн. Вы должны получить льноволокна 52 тысячи 600 тонн, сахарной свеклы – около 5 миллионов тонн в этом году получить. Вы должны кукурузы на зерно получить 1 миллион 717 тысяч тонн, а не 1,5, как вы мне вчера сказали. А 2 миллиона – это то, к чему вы должны стремиться. Это ваш будет подвиг, губернаторов и министра сельского хозяйства. Картофеля – 1 миллион 100 тысяч – надо стремиться к этому. И овощи – около 600 тысяч тонн.

Вот ваши планы. В протокол поручений – и это должно быть на контроле прежде всего. Надо Комитету госконтроля, правительству отойти от этих докладов, которые вы мне тут прописали. Слушайте, там 95 % – приписки, что комбайны готовы – не готовы и прочее. Да это их дело, сколько комбайнов будет вовлечено в уборку урожая. Нам надо контролировать основное. И прежде всего – этот план.

«Нам надо контролировать основное. И прежде всего – план». Президент Беларуси на селекторном совещании по уборочной кампании

Госзаказ, заготовки, качество где-то посмотреть – это главное. А мы ходим за ними по пятам и рассказываем им, когда сеять, как сеять, когда убирать, какой техникой. Да они это уже давно прошли и забыли. Поэтому давайте ориентироваться на основные моменты, которые мы подняли сейчас, – в план и контролировать. Тогда мы спросим и с правительства, и с Комитета госконтроля, и с губернаторов, и руководителей предприятий и районов за сельское хозяйство. Поэтому выполнение плана, который определен, – закон.

«Нам надо контролировать основное. И прежде всего – план». Президент Беларуси на селекторном совещании по уборочной кампании

На завершение уборочной глава государства отводит 20 дней. Параллельно стоит задача массово заниматься уборкой травянистых кормов. Из-за прошлогоднего неурожая в хозяйствах нет необходимого запаса – резерв нужно восполнить в текущем году. Это же касается и неприкосновенного запаса зерновых. К тому же, для уборки «подоспел» лен.

График работы напряженный, но иначе в эту пору нельзя. На совещании уделили внимание абсолютно всем нюансам: хранение техники, заготовка и сохранность кормов, обеспечение топливом. Все необходимые решения для устранения текущих недочетов приняты. Теперь дело за строгим соблюдением технологий и железной дисциплиной.

Отметим, на 23 июля собрано свыше 1,5 миллионов тонн зерна. В лидерах – Брестская область: там уже успели убрать больше 40 % площадей.

«Нам надо контролировать основное. И прежде всего – план». Президент Беларуси на селекторном совещании по уборочной кампании

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Страда в 2019 году в Беларуси будет сверхнапряженной, но результат может превзойти прошлогодний по всем культурам. С полей должны взять 9,5...
 
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