|
«Нам надо контролировать основное. И прежде всего – план». Президент Беларуси на селекторном совещании по уборочной кампании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Страда в 2019 году в Беларуси будет сверхнапряженной, но результат может превзойти прошлогодний по всем культурам. С полей должны взять 9,5 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел селекторное совещание по уборочной кампании.
Задача перед аграриями стоит непростая. Дело в том, что в 2019 году работы по жатве зерновых совпали со вторым укосом трав и массовым севом пожнивных культур. Подошел также срок убирать лен и рапс. Но как бы ни было сложно, хозяйствам предстоит организовать работу по всем направлениям. Александр Лукашенко потребовал обеспечить качественную уборку урожая: все, что есть на полях, должно оказаться в закромах.
Селектор – формат не новый. Такая форма общения с регионами позволяет оперативно решать возникающие вопросы и не отвлекать губернаторов в горячую пору. Особенность нынешней уборочной – большая ярусность. Это значит, что на одном поле посевы отличаются по степени созревания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот ваши планы. В протокол поручений – и это должно быть на контроле прежде всего. Надо Комитету госконтроля, правительству отойти от этих докладов, которые вы мне тут прописали. Слушайте, там 95 % – приписки, что комбайны готовы – не готовы и прочее. Да это их дело, сколько комбайнов будет вовлечено в уборку урожая. Нам надо контролировать основное. И прежде всего – этот план.
Госзаказ, заготовки, качество где-то посмотреть – это главное. А мы ходим за ними по пятам и рассказываем им, когда сеять, как сеять, когда убирать, какой техникой. Да они это уже давно прошли и забыли. Поэтому давайте ориентироваться на основные моменты, которые мы подняли сейчас, – в план и контролировать. Тогда мы спросим и с правительства, и с Комитета госконтроля, и с губернаторов, и руководителей предприятий и районов за сельское хозяйство. Поэтому выполнение плана, который определен, – закон.
На завершение уборочной глава государства отводит 20 дней. Параллельно стоит задача массово заниматься уборкой травянистых кормов. Из-за прошлогоднего неурожая в хозяйствах нет необходимого запаса – резерв нужно восполнить в текущем году. Это же касается и неприкосновенного запаса зерновых. К тому же, для уборки «подоспел» лен.
График работы напряженный, но иначе в эту пору нельзя. На совещании уделили внимание абсолютно всем нюансам: хранение техники, заготовка и сохранность кормов, обеспечение топливом. Все необходимые решения для устранения текущих недочетов приняты. Теперь дело за строгим соблюдением технологий и железной дисциплиной.
Отметим, на 23 июля собрано свыше 1,5 миллионов тонн зерна. В лидерах – Брестская область: там уже успели убрать больше 40 % площадей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Нам надо контролировать основное. И прежде всего – план». Президент Беларуси на селекторном совещании по уборочной кампании
Новости Беларуси. Страда в 2019 году в Беларуси будет сверхнапряженной, но результат может превзойти прошлогодний по всем культурам. С полей должны взять 9,5...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)