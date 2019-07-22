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Ну а кто не любит массаж? Новорождённой малышке впервые моют голову – вот её реакция

23.07.2019 16:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Отец снял на видео, как его новорожденной дочери впервые моют волосы. По лицу малышки видно, что ей эта процедура очень понравилась.  

Этот ролик, записанный в роддоме Огайо, вызвал массу умиления в сети. На нем медсестра аккуратно моет кожу головы девочки щеткой. Когда медсестра смывает шампунь, то становится видно, что малышка наслаждается каждой секундой. Ну а кто не любит массаж головы?  

Ну а кто не любит массаж? Новорождённой малышке впервые моют голову – вот её реакцияКадр из видео

Ну а кто не любит массаж? Новорождённой малышке впервые моют голову – вот её реакцияКадр из видео

На видео девочке по имени Амира всего два дня от роду.

Ну а кто не любит массаж? Новорождённой малышке впервые моют голову – вот её реакцияКадр из видео

Ну а кто не любит массаж? Новорождённой малышке впервые моют голову – вот её реакцияКадр из видео

Родители были удивлены узнав, что девочка стала звездой в сети, а ролик с ней набрал несколько миллионов просмотров, потому что отец выложил этот трогательный момент, чтобы поделиться им с семьей и друзьями.  

Дети постригли друг друга электробритвой. Реакция их мамы вызывает аплодисменты – смешные кадры (читать далее).  

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Отец снял на видео, как его новорожденной дочери впервые моют волосы. По лицу малышки видно, что ей эта процедура очень понравилась.   Этот ролик, записанный в...
 
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