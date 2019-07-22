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Ну а кто не любит массаж? Новорождённой малышке впервые моют голову – вот её реакция
Источник материала: СТВ
Отец снял на видео, как его новорожденной дочери впервые моют волосы. По лицу малышки видно, что ей эта процедура очень понравилась.
Этот
Кадр из видео
Кадр из видео
На видео девочке по имени Амира всего два дня от роду.
Кадр из видео
Кадр из видео
Родители были удивлены узнав, что девочка стала звездой в сети, а ролик с ней набрал несколько миллионов просмотров, потому что отец выложил этот трогательный момент, чтобы поделиться им с семьей и друзьями.
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Отец снял на видео, как его новорожденной дочери впервые моют волосы. По лицу малышки видно, что ей эта процедура очень понравилась. Этот ролик, записанный в...
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