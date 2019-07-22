А вы уже пробовали? Как работает краудфандинг в Беларуси

По мере развития информационных технологий, популяризации интернет-пространства, эта форма привлечения денежных средств стала пользоваться успехом как у основателей стартапов (бизнес-идей), так и у жертвователей (спонсоров).





Что говорит закон

В соответствии с гл. 5 Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной указом от 31.01.2017 № 31 (далее – Указ №31), в рамках обеспечения цифровой трансформации национальной экономики предусматривается в том числе развитие интернет-платформ (краудфандинга) в качестве инструмента взаимодействия потребителей и производителей товаров и услуг, инвесторов и соискателей инвестиций.





Действующее законодательство не содержит определения и регламентирования краудфандинга. Вместе с тем, оно признает краудфандинг как один из способов инвестирования.





Реципиентом краудфандинга выступает автор бизнес-проекта, а донором – тот, кто перечисляет денежные средства на развитие проекта.





Возмездный краудфандинг предполагает какое-либо встречное предоставление донору со стороны реципиента – передача вещи, выплата денежных средств в размере определенного процента от продаж имущества, создание которого финансировалось, а безвозмездный означает, что доноры не получают от реципиента ничего.









По Указу №31 в коммерческом краудфандинге участвуют как минимум три стороны:





- оператор интернет-платформы;

- производители товаров и услуг/соискателей инвестиций – те, кто привлекает денежные средства;

- потребители/инвесторы – те, кто финансирует проекты.





Юридическое оформление договора краудфандинга законодательством Республики Беларусь не предусмотрено. В связи с этим, участники краудфандинга руководствуются нормами гражданского законодательства об обязательствах и договорах.





Так, при некоммерческом краудфандинге заключаются договоры дарения, пожертвования, предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи. Коммерческий краудфандинг может оформляться договорами займа, купли-продажи с предварительной оплатой.





Налогообложение и иностранные инвестиции при краудфандинге

При некоммерческом краудфандинге (например, социально-благотворительная площадка Ulej.by) перечисление средств осуществляется по договорам дарения, что влечет обложение подоходным налогом в 13% в случае, если сумма пожертвованных средств превышает 6 569 рублей (Особенная часть Налогового кодекса Республики Беларусь).





Если сумма собранных средст меньше, то подоходным налогом она не облагается.





Данная норма применяется к физическим лицам, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действует своя система налогообложения в зависимости от выбранной ими формы уплаты налогов.





Законодательство Беларуси не ограничивает авторов проектов в привлечении иностранных инвестиций при краудфандинге. Вместе с тем, если сумма иностранных пожертвований превысит установленный размер, то получатель обязан будет заплатить налог за получение иностранной спонсорской помощи.









Успешные краудфандинговые кампании в Беларуси

В нашей стране есть ряд успешных интернет-платформ для коммерческого и некоммерческого краудфандинга, например:





https://ulej.by/;

https://www.talaka.org/;

https://maesens.by/.





Благодаря этим краудфандинговым проектам удалось собрать внушительные суммы денежных средств на культурные, образовательные, социальные и благотворительные цели.





Проект «Улей» работает с апреля 2015 года. Основатели утверждают, что 60% проектов на данной интернет-площадке являются успешными. Получается, что две трети проектов удается реализовать.





Сами идеи разные: от литературных до социальных, с различными целями и вариантами сбора пожертвований. С момента основания платформы основателями бизнес-идей собрано около 600 тысяч белорусских рублей.





Сама интернет-площадка получает доход в 10% с каждого успешного проекта (9,5% идет на нужды «Улья», а 0,5% – комиссия банку).





«Talaka.org» – еще одна успешная краудфандинговая площадка. Она была основана в 2013 году. Ее особенность заключается в дополнительных возможностях инвестирования проектов: даже если проект не собрал 100% финансирования, это не означает провал; проект считается успешным при сборе 50% и более необходимых денежных средств.









Народное финансирование на Талаке получили социальные, образовательные проекты, идеи, связанные с народным искусством, литературой и технологиями.





Площадка Maesens.by была запущена в октябре 2011 года. На ней продаются лоты, на которых можно выставить встречу с собой на аукцион или выиграть встречу со знаменитостью или другим интересным человеком.





За время своего существования проект объединил более 800 тысяч человек, а также направил денежные средства на поддержку детских домов и благотворительных фондов.





По словам основателей, в 2012-2013 годах на площадке собирались средства в размере более $250 тыс в год.