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А вы уже пробовали? Как работает краудфандинг в Беларуси

23.07.2019 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Краудфандинг в Беларуси стал обретать популярность с 2011 года. Термин «краудфандинг» в переводе с английского языка означает «народное финансирование («crowd» – толпа, «funding» – финансирование).

А вы уже пробовали? Как работает краудфандинг в Беларуси
По мере развития информационных технологий, популяризации интернет-пространства, эта форма привлечения денежных средств стала пользоваться успехом как у основателей стартапов (бизнес-идей), так и у жертвователей (спонсоров).

Что говорит закон

В соответствии с гл. 5 Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной указом от 31.01.2017 № 31 (далее – Указ №31), в рамках обеспечения цифровой трансформации национальной экономики предусматривается в том числе развитие интернет-платформ (краудфандинга) в качестве инструмента взаимодействия потребителей и производителей товаров и услуг, инвесторов и соискателей инвестиций.

Действующее законодательство не содержит определения и регламентирования краудфандинга. Вместе с тем, оно признает краудфандинг как один из способов инвестирования.

Реципиентом краудфандинга выступает автор бизнес-проекта, а донором – тот, кто перечисляет денежные средства на развитие проекта. 

Возмездный краудфандинг предполагает какое-либо встречное предоставление донору со стороны реципиента – передача вещи, выплата денежных средств в размере определенного процента от продаж имущества, создание которого финансировалось, а безвозмездный означает, что доноры не получают от реципиента ничего.


По Указу №31 в коммерческом краудфандинге участвуют как минимум три стороны:

- оператор интернет-платформы;
- производители товаров и услуг/соискателей инвестиций – те, кто привлекает денежные средства;
- потребители/инвесторы – те, кто финансирует проекты.

Юридическое оформление договора краудфандинга законодательством Республики Беларусь не предусмотрено. В связи с этим, участники краудфандинга руководствуются нормами гражданского законодательства об обязательствах и договорах.

Так, при некоммерческом краудфандинге заключаются договоры дарения, пожертвования, предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи. Коммерческий краудфандинг может оформляться договорами займа, купли-продажи с предварительной оплатой.

Налогообложение и иностранные инвестиции при краудфандинге

При некоммерческом краудфандинге (например, социально-благотворительная площадка Ulej.by) перечисление средств осуществляется по договорам дарения, что влечет обложение подоходным налогом в 13% в случае, если сумма пожертвованных средств превышает 6 569 рублей (Особенная часть Налогового кодекса Республики Беларусь). 

Если сумма собранных средст меньше, то подоходным налогом она не облагается.

Данная норма применяется к физическим лицам, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действует своя система налогообложения в зависимости от выбранной ими формы уплаты налогов.

Законодательство Беларуси не ограничивает авторов проектов в привлечении иностранных инвестиций при краудфандинге. Вместе с тем, если сумма иностранных пожертвований превысит установленный размер, то получатель обязан будет заплатить налог за получение иностранной спонсорской помощи.


Успешные краудфандинговые кампании в Беларуси

В нашей стране есть ряд успешных интернет-платформ для коммерческого и некоммерческого краудфандинга, например:

https://ulej.by/;
https://www.talaka.org/;
https://maesens.by/.

Благодаря этим краудфандинговым проектам удалось собрать внушительные суммы денежных средств на культурные, образовательные, социальные и благотворительные цели.

Проект «Улей» работает с апреля 2015 года. Основатели утверждают, что 60% проектов на данной интернет-площадке являются успешными. Получается, что две трети проектов удается реализовать. 

Сами идеи разные: от литературных до социальных, с различными целями и вариантами сбора пожертвований. С момента основания платформы основателями бизнес-идей собрано около 600 тысяч белорусских рублей. 

Сама интернет-площадка получает доход в 10% с каждого успешного проекта (9,5% идет на нужды «Улья», а 0,5% – комиссия банку).

«Talaka.org» – еще одна успешная краудфандинговая площадка. Она была основана в 2013 году. Ее особенность заключается в дополнительных возможностях инвестирования проектов: даже если проект не собрал 100% финансирования, это не означает провал; проект считается успешным при сборе 50% и более необходимых денежных средств. 


Народное финансирование на Талаке получили социальные, образовательные проекты, идеи, связанные с народным искусством, литературой и технологиями.

Площадка Maesens.by была запущена в октябре 2011 года. На ней продаются лоты, на которых можно выставить встречу с собой на аукцион или выиграть встречу со знаменитостью или другим интересным человеком. 

За время своего существования проект объединил более 800 тысяч человек, а также направил денежные средства на поддержку детских домов и благотворительных фондов. 

По словам основателей, в 2012-2013 годах на площадке собирались средства в размере более $250 тыс в год.
 
 
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Краудфандинг в Беларуси стал обретать популярность с 2011 года. Термин «краудфандинг» в переводе с английского языка означает «народное финансирование («crowd» –...
 
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