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Суд вынес приговор по странному делу о покупке квартир за 10% от цены

23.07.2019 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Фрунзенского района сегодня вынес приговор директору строительной компании «МонолитСтройИнвест» Михаилу Здункевичу.

Суд вынес приговор по странному делу о покупке квартир за 10% от цены
Он признан виновным в завладении 11 новыми квартирами в «Маяке Минска» и в неуплате налога после их продажи. Срок наказания — 9 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Также суд приговорил взыскать с Михаила Здункевича более 128 тысяч рублей ущерба, которые он нанес государству, не выплатив подоходный налог за проданные квартиры.

В решении суда говорится и о судьбе квартир общей стоимостью 2,5 млн рублей, которые застройщик «Зомекс Инвестмент» передал Михаилу Здункевичу в 2016 году после уплаты всего 10% от цены, а он их продал другим людям. 


Пока шли суды, жилье, которое теперь принадлежит другим собственникам, было под арестом. Однако «Зомекс» исковых требований к Здункевичу не предъявил, и теперь арест снят.

Стоит отметить, что застройщик проходил по делу как свидетель. Адвокат обвиняемого неоднократно обращал внимание суда на тот факт, что «Зомекс» за два года не усмотрел в действиях Михаила Здункевича мошенничества и исковых требований не предъявлял.

Гособвинитель доказывал в суде, что директор «МонолитСтройИнвеста» злоупотребил доверием руководства компании «Зомекс» и завладел 11 квартирами в доме на улице Кирилла Туровского, 10. Общая сумма сделки — 2,42 млн рублей, или около 1,21 млн долларов.

В условиях договора говорилось, что после оплаты 10% от этой суммы Михаил Здункевич становился собственником жилья, то есть имел право его регистрировать и продавать.

Этим правом он и воспользовался, погасив долг застройщику по первому взносу. Сразу после этого все квартиры были выставлены на продажу по стоимости ниже рыночной. Их быстро раскупили — всего на сумму более 1 млн 306 тысяч рублей. Однако «Зомекс» за свои квартиры более не получил от Михаила Здункевича ни гроша.

По версии обвинения, внести такой пункт в дополнительное соглашение к договору было инициативой обвиняемого и отдавать долг застройщику он не собирался, потому что денег у него на момент сделки не было.

В доказательство приводятся показания свидетеля, который утверждал, что за несколько месяцев до приобретения квартир у «Зомекса» дал в долг Михаилу Здункевичу 165 тысяч долларов, который к определенному сроку их не вернул.


Сам обвиняемый в суде пояснил, что вырученные деньги он намеревался вложить в завершение строительства дома на Берута, 11, чтобы реализовать офисы и машино-места на парковке и рассчитаться с долгами.

По поводу того, почему «Зомекс» иск не подавал, владельцы квартир претензий не имеют, а Здункевича приговорили по статье "Мошенничество", гособвинитель после оглашения приговора заявил, что «Зомекс» имеет право потребовать возврата своих квартир. А это значит, что их владельцы рискуют остаться без жилплощади и без денег.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.
 
Теги: Минск
 
 
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Суд Фрунзенского района сегодня вынес приговор директору строительной компании «МонолитСтройИнвест» Михаилу Здункевичу.
 
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