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Прокурор требует с безработного $1,5 тысячи. За что?

23.07.2019 16:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Городской прокурор в Гомеле пытается через суд Советского района взыскать с безработного гомельчанина Константина Аксенова свыше трех тысяч рублей, потраченных государством на его обучение водителем троллейбуса.

На приеме у правового инспектора труда профсоюза Леонида Судаленко не состоявшийся «троллейбусник» рассказал, что дважды был признан годным к управлению троллейбусом как в поликлинике по месту жительства, так и в специализированной для водителей городской поликлинике №7.

Молодой человек по направлению городского управления по занятости окончил курсы, а к работе не был допущен по... состоянию здоровья. Такой вердикт ему вынесли все в той же специализированной поликлинике №7.  

«Мы уже направили в суд возражения, где кроме прочего просим привлечь соответчиками как районную поликлинику, так и специализированную. Вступивший в наш профсоюз Константин Аксенов не должен платить за ошибки врачей, он даже в армии не служил из-за имеющихся проблем со здоровьем», - поделился своим видением данного дела профсоюзный юрист.


Предварительное слушание дела назначено на 11.00 часов 7 августа.
 
Теги: Гомель
 
 
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Городской прокурор в Гомеле пытается через суд Советского района взыскать с безработного гомельчанина Константина Аксенова свыше трех тысяч рублей, потраченных...
 
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