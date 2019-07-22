Прокурор требует с безработного $1,5 тысячи. За что?

На приеме у правового инспектора труда профсоюза Леонида Судаленко не состоявшийся «троллейбусник» рассказал, что дважды был признан годным к управлению троллейбусом как в поликлинике по месту жительства, так и в специализированной для водителей городской поликлинике №7.





Молодой человек по направлению городского управления по занятости окончил курсы, а к работе не был допущен по... состоянию здоровья. Такой вердикт ему вынесли все в той же специализированной поликлинике №7.





«Мы уже направили в суд возражения, где кроме прочего просим привлечь соответчиками как районную поликлинику, так и специализированную. Вступивший в наш профсоюз Константин Аксенов не должен платить за ошибки врачей, он даже в армии не служил из-за имеющихся проблем со здоровьем», - поделился своим видением данного дела профсоюзный юрист.









Предварительное слушание дела назначено на 11.00 часов 7 августа.