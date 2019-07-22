На трассе М1 в Барановичском районе задержали пьяного водителя фуры

Источник материала: Tut.by

В Барановичском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя грузового автомобиля.



Фото: ГАИ

Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, 22 июля на 213-м километре трассы М1 внимание инспекторов привлекла фура DAF, которая виляла по проезжей части. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке.

За рулем большегруза оказался житель Жодино. Его физическое состояние вызвало подозрение у инспекторов. Водителя отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало, что он действительно пьян — 2 промилле алкоголя.

На нарушителя составили административный протокол по ст 18.16 КоАП Беларуси. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.