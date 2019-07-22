ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На трассе М1 в Барановичском районе задержали пьяного водителя фуры

23.07.2019 17:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Барановичском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя грузового автомобиля.


Фото: ГАИ

Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, 22 июля на 213-м километре трассы М1 внимание инспекторов привлекла фура DAF, которая виляла по проезжей части. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке.

За рулем большегруза оказался житель Жодино. Его физическое состояние вызвало подозрение у инспекторов. Водителя отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало, что он действительно пьян — 2 промилле алкоголя.

На нарушителя составили административный протокол по ст 18.16 КоАП Беларуси. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На нарушителя составили административный протокол по ст 18.16 КоАП Беларуси. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я победитель, ты - лузер». Китайский пловец ответил проигнорировавшему его британцу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика