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На трассе М1 в Барановичском районе задержали пьяного водителя фуры
Источник материала: Tut.by
В Барановичском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя грузового автомобиля.
Как
За рулем большегруза оказался житель Жодино. Его физическое состояние вызвало подозрение у инспекторов. Водителя отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало, что он действительно пьян — 2 промилле алкоголя.
На нарушителя составили административный протокол по ст 18.16 КоАП Беларуси. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.
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На нарушителя составили административный протокол по ст 18.16 КоАП Беларуси. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.
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