|
«Я победитель, ты - лузер». Китайский пловец ответил проигнорировавшему его британцу
Источник материала: Tut.by
Китайский пловец Сунь Ян эмоционально отреагировал на акцию британца Дункана Скотта,
Сразу после церемонии Ян подошел к Скотту и кратко высказал свою позицию.
— Ты лузер! А я победитель, не так ли?, —
Вскоре Скотт прокомментировал
— Я поддерживаю
В заплыве на 200 метров свободным стилем, который проходил в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Южной Корее, Скотт показал одинаковое время с россиянином Мартином Малютиным. Сунь Ян выиграл второе золото, а серебро досталось японцу Кацухиро Мацумото. Британец поднялся на подиум во время церемонии, но отказался позировать на совместном снимке. Это вызвало гнев Яна, который, уходя, накричал на Скотта.
Отметим, что и первая церемония награждения Сунь Яна не прошла без скандального инцидента. Тогда австралийский пловец Мак Хортон
Хортон выразил протест против допуска к стартам китайца, который подозревается в употреблении допинга.
В 2014 году Сунь Ян был уличен в применении стимулятора триметазидина, но получил лишь трехмесячную дисквалификацию, которая истекла к моменту вынесения решения.
На Олимпиаде-2016 француз Камиль Лакур выступил против китайца, заявив, что «он допингист, который писает фиолетовым».
А в прошлом году Сунь Ян разбил кейс допинг-офицера и забрал свою пробу, сказав, что офицер не имеет достаточно прав для проведения забора. Разбирательство в отношении Яна продолжается, но, скорее всего, он будет оправдан, так как проба бралась с нарушением правил.
Хортон отказался подниматься на подиум рядом с Яном, после чего его инстаграм был завален угрозами от китайцев, угрожающих смертью его родственников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайский пловец Сунь Ян эмоционально отреагировал на акцию британца Дункана Скотта, отказавшегося с ним фотографироваться после церемонии награждения призеров...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)