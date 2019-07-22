«Я победитель, ты - лузер». Китайский пловец ответил проигнорировавшему его британцу

Источник материала: Tut.by

Китайский пловец Сунь Ян эмоционально отреагировал на акцию британца Дункана Скотта, отказавшегося с ним фотографироваться после церемонии награждения призеров на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее.



Reuters

Сразу после церемонии Ян подошел к Скотту и кратко высказал свою позицию.

— Ты лузер! А я победитель, не так ли?, — сказал он британцу.

Вскоре Скотт прокомментировал NBC свое решение не фотографироваться и не жать руку Сунь Яну.

— Я поддерживаю Мака Хортона ! Если Сунь не уважает наш спорт, почему я должен уважать его? Я думаю, что все пловцы поддерживают Мака. Надеюсь, что это [акции против Яна] продолжатся и дальше.

В заплыве на 200 метров свободным стилем, который проходил в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Южной Корее, Скотт показал одинаковое время с россиянином Мартином Малютиным. Сунь Ян выиграл второе золото, а серебро досталось японцу Кацухиро Мацумото. Британец поднялся на подиум во время церемонии, но отказался позировать на совместном снимке. Это вызвало гнев Яна, который, уходя, накричал на Скотта.

Отметим, что и первая церемония награждения Сунь Яна не прошла без скандального инцидента. Тогда австралийский пловец Мак Хортон отказался стоять на подиуме рядом с китайцем.



Reuters

Хортон выразил протест против допуска к стартам китайца, который подозревается в употреблении допинга.

В 2014 году Сунь Ян был уличен в применении стимулятора триметазидина, но получил лишь трехмесячную дисквалификацию, которая истекла к моменту вынесения решения.

На Олимпиаде-2016 француз Камиль Лакур выступил против китайца, заявив, что «он допингист, который писает фиолетовым».

А в прошлом году Сунь Ян разбил кейс допинг-офицера и забрал свою пробу, сказав, что офицер не имеет достаточно прав для проведения забора. Разбирательство в отношении Яна продолжается, но, скорее всего, он будет оправдан, так как проба бралась с нарушением правил.

Хортон отказался подниматься на подиум рядом с Яном, после чего его инстаграм был завален угрозами от китайцев, угрожающих смертью его родственников.