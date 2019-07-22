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Более 40 человек погибло на БЖД с начала 2019 года

23.07.2019 17:42 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Под грузовой поезд попал мужчина 1963 года рождения 22 июля в Климовичах.

Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба МВД.

Отмечается, что гражданин находился на 13-м пути необщего пользования, когда маневровый тепловоз подавал вагоны. Состав экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Днем ранее, 21 июля, на станции Сморгонь под поезд сообщением Минск–Гудогай попала местная жительница 1934 года рождения. Она переходила ж/д-пути перед приближающимся составом, а на сигналы не реагировала. Пенсионера осталась жива, ее госпитализировали с ушибами и переломом.

По обоим случаям МВД проводит проверку.

Пресс-служба также сообщает о гибели 41 человека на белорусской железной дороге с начала года. 18 человек получили травмы. Кроме того, на путях произошло 8 ДТП, в которых 2 человека погибли и 1 травмирован, рассказали в управлении организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД.

 
 
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Под грузовой поезд попал мужчина 1963 года рождения 22 июля в Климовичах. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба МВД.
 
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