Когда ждать введения единой валюты Беларуси и России?

Напомним, что Валентина Матвиенко в интервью ОНТ, в частности, заявила о единой валюте в Союзном государстве: «Это союз, который должен иметь на определенном этапе одну валюту, потому что без этого трудно соблюдать единую финансово-денежную, валютную и иную политики».

Совершенно справедливым будет сказать, что введение единой валюты, во-первых, приведет к потере какой-то доли суверенитета более слабой белорусской экономики. Абсолютно очевидно, что экономика Республики Беларусь, скажем так, проигрывает экономике Российской Федерации – это объективный факт. Его никак нельзя изменить путем подписания какого-то документа или по мановению волшебной палочки.

- На самом деле заявление спикера Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко в большой степени можно назвать именнозаявлением. Вопрос введения единой валюты, или создания единой валюты, – в общем-то экономическая составляющая интеграции Российской Федерации и Беларуси в Союзное государство. Но подобнаяили попытка вот в таком формате, скажем так, скрестить ужа и ежа – это, наверное, не совсем правильно.

А когда ссылаются на то, что это требуется для решения чисто экономических проблем – наверное, это не совсем правильно. Потому что экономические проблемы можно решить совершенно другим путем.