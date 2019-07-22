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Когда ждать введения единой валюты Беларуси и России?

23.07.2019 17:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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фото: Myfin.by

Напомним, что Валентина Матвиенко в интервью ОНТ, в частности, заявила о единой валюте в Союзном государстве: «Это союз, который должен иметь на определенном этапе одну валюту, потому что без этого трудно соблюдать единую финансово-денежную, валютную и иную политики».

Введение единой валюты может сказаться на суверенитете Беларуси

Когда ждать введения единой валюты Беларуси и России?- На самом деле заявление спикера Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко в большой степени можно назвать именно политическим заявлением. Вопрос введения единой валюты, или создания единой валюты, – в общем-то экономическая составляющая интеграции Российской Федерации и Беларуси в Союзное государство. Но подобная подмена политических и экономических понятий, или попытка вот в таком формате, скажем так, скрестить ужа и ежа – это, наверное, не совсем правильно.
Совершенно справедливым будет сказать, что введение единой валюты, во-первых, приведет к потере какой-то доли суверенитета более слабой белорусской экономики.  Абсолютно очевидно, что экономика Республики Беларусь, скажем так, проигрывает экономике Российской Федерации – это объективный факт. Его никак нельзя изменить путем подписания какого-то документа или по мановению волшебной палочки.

А когда ссылаются на то, что это требуется для решения чисто экономических проблем – наверное, это не совсем правильно. Потому что экономические проблемы можно решить совершенно другим путем.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Насколько реально введение единой валюты в Союзном государстве?
 
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