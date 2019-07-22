Ваши сотрудники ненавидят тимбилдинг. Чем его заменить?

Источник материала: Ежедневник



фото: dengodel.com

Как лидеры выстраивают доверие? Многие считают, что нужно устраивать выездные и тимбилдинговые мероприятия. Неформальные обеды, ежемесячные всеобщие собрания и встречи один на один — вот как мы должны строить доверие на работе.

Мы также должны публично благодарить команду и сотрудников за хорошо выполненную работу. И стремиться к тому, чтобы информация о компании была прозрачной.

Это самые популярные способы завоевать доверие, потому что они работают… Верно?

Вот и нет.

К моему удивлению, в опросе, который мы провели прошлой осенью среди 597 менеджеров и сотрудников, эти три способа были названы наименее эффективными.

Выездные мероприятия и тимбилдинг

Только 1% руководителей и сотрудников, участвовавших в опросе, сказали, что это самый эффективный способ завоевать доверие. Это поразительно, учитывая количество денег и энергии, которые многие компании тратят на эти вещи.

Благодарность и признание

Эффективным способом укрепления доверия их назвали только 4% опрошенных. Это не означает, что можно вообще не благодарить команду, но говорит о том, что для укрепления доверия одними комплиментами не обойдешься.

Прозрачность информации о компании

Только 10% руководителей и сотрудников назвали это эффективным способом завоевать доверие в команде. Без сомнения, прозрачность важна для компании — если вы хотите, чтобы ваша команда могла принимать те же решения, что и вы, им нужен доступ к той же информации, что есть у вас. Но когда речь идет об укреплении доверия, возможно, это не так эффективно, как мы себе представляли.

Впрочем, тот факт, что эти методы не считаются «наиболее эффективными» для создания доверия, вовсе не означает, что нужно от них отказаться вовсе. Скорее они помогут достичь других достойных целей в организации. (Например, прозрачность информации о компании полезна для согласованности в команде.)

Так что же тогда подходит для укрепления доверия?

По данным нашего опроса, три способа наиболее эффективны.

1. Показать свою уязвимость как лидера

28% опрошенных сказали, что быть уязвимым и признавать свои недостатки как лидера — это самый эффективный способ завоевать доверие. Как сотрудники, так и менеджеры в опросе отметили, что показывая свои слабости и ошибки, вы демонстрируете сочувствие: чем более человек чуток, тем больше ему доверяют. Один из участников опроса, в частности, отметил, что менеджер «должен проявлять больше сочувствия» и что «морально он, вероятно, хороший человек, но бывают случаи, когда непонятно, действительно ли он сопереживает проблемам».

2. Рассказывайте, что стоит за вашими действиями

26% участников опроса заявили, что разъяснение цели каких-либо действий — наиболее эффективный способ завоевать доверие. Это вполне логично, учитывая, что намерение — это своего рода основа для определения доверия. Рассказ о намерениях, стоящих за вашими действиями, означает открытость в плане того, почему вы что-то говорите и почему принимаются какие-то решения — включая решения что-либо не делать. Отказываясь объяснить сотруднику суть своего недовольства или причину изменения какого-то решения, вы рискуете разрушить рабочие отношения.

3. Выполняйте обязательства

18% сотрудников назвали наиболее эффективным способом завоевания доверия простое выполнение взятых на себя обязательств. Это выглядит особенно мощно на фоне того, что 48% участников нашего опроса полагают, что в их компании много чего говорят, но ничего не делают, 28% думают то же самое о своих руководителях, а 61% менеджеров — о прямых подчиненных.

Словом, доверие — это не хорошие отношения. Доверие — это не тимбилдинг. Дело не в том, чтобы вы нравились людям. И не в том, чтобы заставить людей просто «быть довольными» вами или компанией.

Доверие — это ваши намерения и ваше поведение. Доверие — это готовность объяснять, почему вы что-то делаете, быть честными и исполнять обещанное.

Вы можете проводить сколько угодно выездных мероприятий, но если вы не будете уязвимы в эти моменты, ваша команда не будет вам доверять.

Вы можете благодарить сотрудников хоть каждую неделю… Но если вы не выполняете свои обязательства, слова звучат как пустой звук.

Вы можете делиться финансовыми показателями компании повсюду… Но если вы не будете рассказывать, что собираетесь делать с этой информацией, ваша команда будет скептически относиться к вам.

Ваши слова должны соответствовать вашим действиям. Только слова и действия укрепляют доверие. И больше ничего.

Signal vs. Noise, перевод "Идеономики"