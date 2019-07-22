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Российский боксер скончался в результате полученных в бою травм
Источник материала: Tut.by
Российский боксер Максим Дадашев умер в США спустя три дня после проигранного боя.
«Максим скончался. Не выдержало сердце», — сказал собеседник агентства
Напомним, что 28-летний боксер
Бой завершился после 11-го раунда. Угол Дадашева остановил поединок. После схватки Максим пошел в подтрибунное помещение, но не смог дойти до медицинского штаба. Его вырвало, он потерял сознание и упал.
Видео: Alexander Bohm
Журналист ESPN Стив Ким сообщал, что спортсмен перенес операцию.
«Операция длилась два часа. Ему удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга», — написал Ким в своем твиттере.
Секундант Максима Дадашева говорил, что хотел раньше остановить поединок, но боксер отказывался.
«Не смог его убедить, хотя я пытался раньше 11-го раунда. Он очень много пропускал. Много сильных ударов. Еще в середине боя я подумал: боже, надо что-то делать. Любой удар мог сильно навредить парню. В итоге мы остановили схватку после 11-го раунда, мне было все равно, он злился на меня, но это нужно было сделать», — рассказывал Бадди Макгирт.
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Российский боксер Максим Дадашев умер в США спустя три дня после проигранного боя.
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