Российский боксер скончался в результате полученных в бою травм

Источник материала: Tut.by

Российский боксер Максим Дадашев умер в США спустя три дня после проигранного боя.





«Максим скончался. Не выдержало сердце», — сказал собеседник агентства ТАСС .

Напомним, что 28-летний боксер перенес серьезную операцию после боя против пуэрториканца Сабриэля Матиаса.

Бой завершился после 11-го раунда. Угол Дадашева остановил поединок. После схватки Максим пошел в подтрибунное помещение, но не смог дойти до медицинского штаба. Его вырвало, он потерял сознание и упал.

Видео: Alexander Bohm

Журналист ESPN Стив Ким сообщал, что спортсмен перенес операцию.

«Операция длилась два часа. Ему удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга», — написал Ким в своем твиттере.

Секундант Максима Дадашева говорил, что хотел раньше остановить поединок, но боксер отказывался.

«Не смог его убедить, хотя я пытался раньше 11-го раунда. Он очень много пропускал. Много сильных ударов. Еще в середине боя я подумал: боже, надо что-то делать. Любой удар мог сильно навредить парню. В итоге мы остановили схватку после 11-го раунда, мне было все равно, он злился на меня, но это нужно было сделать», — рассказывал Бадди Макгирт.