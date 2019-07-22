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Прямые телефонные линии

23.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Прямые телефонные линии

26 июля с 8.30 до 9.30 директор ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Антонина Феликсовна Эйсмонт по телефону 3-02-11 проведет прямую линию с жителями Вороновского района по вопросам социального обслуживания населения.

 

27 июля с 9.00 до 12.00 первый заместитель председателя Вороновского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Казимирович ЯСИНСКИЙ по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.

 
 
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26 июля с 8.30 до 9.30 директор ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Антонина Феликсовна Эйсмонт по телефону 3-02-11...
 
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