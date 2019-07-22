Прямые телефонные линии

Источник материала: Вороновская газета





26 июля с 8.30 до 9.30 директор ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Антонина Феликсовна Эйсмонт по телефону 3-02-11 проведет прямую линию с жителями Вороновского района по вопросам социального обслуживания населения.

27 июля с 9.00 до 12.00 первый заместитель председателя Вороновского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Казимирович ЯСИНСКИЙ по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.