Кто исполняет обязанности председателя райисполкома в Солигорске?

В настоящее время в Солигорском райисполкоме нет утверждённого председателя. Потому многих интересует вопрос, кто же является исполняющим обязанности председателя Солигорского районного исполнительного комитета.



Извещаем наших читателей, что им назначен Дмитрий Терлецкий, который занимает в структуре райисполкома должность заместителя председателя. На эту должность он был назначен примерно год назад.

