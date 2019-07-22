|
Кто исполняет обязанности председателя райисполкома в Солигорске?
23.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
14 июля 2019 1:08 8238
Кто исполняет обязанности председателя райисполкома в Солигорске?
В настоящее время в Солигорском райисполкоме нет утверждённого председателя. Потому многих интересует вопрос, кто же является исполняющим обязанности председателя Солигорского районного исполнительного комитета.
СПРАВОЧНО:
30 июля 2018 года назначен на должность заместителя председателя Солигорского районного исполнительного комитета.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 июля 2019 1:08 8238 Кто исполняет обязанности председателя райисполкома в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)