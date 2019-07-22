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Кто исполняет обязанности председателя райисполкома в Солигорске?

23.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


14 июля 2019 1:08 8238

Кто исполняет обязанности председателя райисполкома в Солигорске?

Автор: Эдуард Кидяев.

В настоящее время в Солигорском райисполкоме нет утверждённого председателя. Потому многих интересует вопрос, кто же является исполняющим обязанности председателя Солигорского районного исполнительного комитета.

Извещаем наших читателей, что им назначен Дмитрий Терлецкий, который занимает в структуре райисполкома должность заместителя председателя. На эту должность он был назначен примерно год назад.

Кто исполняет обязанности председателя райисполкома в Солигорске?

СПРАВОЧНО:

Родился Терлецкий Дмитрий Васильевич 19.12.1982 года в Ружанах Пружанского района Брестской области. В 2006 году закончил Белорусский национально-технический университет, по специальности «организация движения и управление на транспорте».

До этого занимал руководящие должности:был главным механиком, затем начальником транспортного участка ОАО»Белсантехмонтаж-2″, главным инженер КУП «ЖЭУ-87 ЖРЭО Заводского района г. Минска», главным инженером КУП «ЖЭУ-18 ЖРЭО Заводского района г. Минска», директором КУП «ЖЭУ – 71 ЖРЭО Первомайского района г. Минска», директором КУП «ЖЭУ – 3 ЖРЭО Первомайского района г. Минска».

С октября 2016 года возглавлял коммунально-эксплуатационное управление ГУ «Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь.

Кто исполняет обязанности председателя райисполкома в Солигорске?

30 июля 2018 года назначен на должность заместителя председателя Солигорского районного исполнительного комитета.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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14 июля 2019 1:08 8238 Кто исполняет обязанности председателя райисполкома в...
 
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