Приглашаем всех на Праздник деревни в д. Тесово и аг. Долгое Солигорского р-на.

Во всех деревнях Солигорского района проходят праздники деревень. Они проводятся в весенне-летний период. В рамках их проведения получают награды молодые семьи, передовые труженики, награждают лучшие личные подворья, чествуют семьи новорожденных, не забывают уважаемых ветеранов. Без внимания не остается никто, это праздник всех жителей, и поэтому ждут они его с нетерпением.

В рамках творческого проекта-марафона «95! Все только начинается!» пройдут праздники деревень. 13 июля для жителей и гостей деревни Тесово под названием «И нет в целом мире прекрасней родимой деревни моей» и 14 июля в аг. Долгое «Мой край, моя земля!».



В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА

— развлекательная программа для детей.

— показательные выступления Солигорского ГРОЧС.

— концертно-поздравительная программа.

— аттракционы, выставка работ народного творчества.

— работают фотозоны.

— выставка-конкурс белорусской кухни.

— праздничная дискотека.



Начало праздника в д. Тесово в 14.00, в аг. Долгое — 11.30. Продлиться праздник до поздней ночи. Приходите, будет интересно!!!

