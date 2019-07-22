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Приглашаем всех на Праздник деревни в д. Тесово и аг. Долгое Солигорского р-на.

23.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


10 июля 2019 20:58 1203

Приглашаем всех на Праздник деревни в д. Тесово и аг. Долгое Солигорского р-на.

Автор: Эдуард Кидяев.

Во всех деревнях Солигорского района проходят праздники деревень. Они проводятся в весенне-летний период. В рамках их проведения получают награды молодые семьи, передовые труженики, награждают лучшие личные подворья, чествуют семьи новорожденных, не забывают уважаемых ветеранов. Без внимания не остается никто, это праздник всех жителей, и поэтому ждут они его с нетерпением.

Приглашаем всех на Праздник деревни в д. Тесово и аг. Долгое Солигорского р-на.

В рамках творческого проекта-марафона «95! Все только начинается!» пройдут праздники деревень. 13 июля для жителей и гостей деревни Тесово  под названием «И нет в целом мире прекрасней родимой деревни моей» и 14 июля в аг. Долгое «Мой край, моя земля!».

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА
— развлекательная программа для детей.
— показательные выступления Солигорского ГРОЧС.
— концертно-поздравительная программа.
— аттракционы, выставка работ народного творчества.
— работают фотозоны.
— выставка-конкурс белорусской кухни.
— праздничная дискотека.

Начало праздника в д. Тесово в 14.00, в аг. Долгое — 11.30. Продлиться праздник до поздней ночи. Приходите, будет интересно!!!

Приглашаем всех на Праздник деревни в д. Тесово и аг. Долгое Солигорского р-на.
Приглашаем всех на Праздник деревни в д. Тесово и аг. Долгое Солигорского р-на.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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10 июля 2019 20:58 1203 Приглашаем всех на Праздник деревни в д. Тесово и аг....
 
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