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Приглашаем всех на Праздник деревни в д. Тесово и аг. Долгое Солигорского р-на.
23.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 июля 2019 20:58 1203
Приглашаем всех на Праздник деревни в д. Тесово и аг. Долгое Солигорского р-на.
Во всех деревнях Солигорского района проходят праздники деревень. Они проводятся в весенне-летний период. В рамках их проведения получают награды молодые семьи, передовые труженики, награждают лучшие личные подворья, чествуют семьи новорожденных, не забывают уважаемых ветеранов. Без внимания не остается никто, это праздник всех жителей, и поэтому ждут они его с нетерпением.
В рамках творческого проекта-марафона «95! Все только начинается!» пройдут праздники деревень. 13 июля для жителей и гостей деревни Тесово под названием «И нет в целом мире прекрасней родимой деревни моей» и 14 июля в аг. Долгое «Мой край, моя земля!».
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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10 июля 2019 20:58 1203 Приглашаем всех на Праздник деревни в д. Тесово и аг....
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