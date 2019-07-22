В Мстиславском районе продолжается практика встреч руководства с жителями населённых пунктов

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Практика встреч руководства и руководящих работников отделов и управлений райисполкома, учреждений, организаций, предприятий района по месту жительства населения продолжается.

В начале нынешнего года подобные встречи прошли во всех сельских Советах. Повторное общение представителей власти с населением даёт возможность понять, проанализировать как службы района выполняют поручения и реагируют на проблемы людей, выслушать их и помочь разобраться с возникшими вопросами. Такая практика работы даёт положительные результаты.

▪ Чтобы эффективно решать проблемы людей, важно лично выслушать их вопросы. Фото Михаила Букинича.

Встреча с населением Копачёвского сельсовета тому подтверждение. По словам председателя сельисполкома Сергея Рыбакова, вопросы, поднятые на прошлой встрече, решены. Это подтверждает и то, что присутствующие не возвращались к ним.

▪ Жителей Копачёвского сельсовета волновали вопросы водоснабжения, качества дорог и другие. Фото Михаила Букинича.

Жительницу Копачей волновал вопрос подхода к кладбищу близ Мазолова . Суть проблемы в том, что пешеходный мостик через естественную неровность пришёл в негодность. Александр Прокопов дал поручение председателю Мазоловского сельисполкома Леониду Подольхову разобраться с вопросом. Ещё одну жительницу агрогородка волновал вопрос водоснабжения. Представитель коммунальной службы отметил, что специалисты на тот момент уже устраняли причину отсутствия воды в колонке.

Сергей Рыбаков озвучил просьбу жителей Шамовщины. Они просили привести дорогу в населённом пункте в надлежащее состояние. Представитель дорожной службы заверил, что проблема будет снята в течение нескольких дней.

Михаил БУКИНИЧ.