Конкурс был 1,04 человека на место: как прошла вступительная кампания в БГСХА

Источник материала: Горецкий вестник

В БГСХА зачисляют абитуриентов на бюджетную форму обучения. На 910 бюджетных мест было подано 948 заявлений. Конкурс составил 1,04 человека на место. Однако на специальности биологического профиля будет объявлен дополнительный набор. Подать свои документы с 30 июля по 1 августа и стать студентами могут ребята с сертификатами по химии и биологии от 7 баллов и выше.

Куда был самый высокий конкурс, какие специальности были самыми популярными и у кого еще есть шанс стать студентом горецкого вуза?





Как повлияла новая система оценки знаний на нынешнюю вступительную кампанию и результативен ли целевой набор в академию — читайте в завтрашнем номере «Горецкого вестника».

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Фото Михаила Левцова