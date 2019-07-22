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Арт-объект появился в Горках возле лестницы-вышиванки

23.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня по инициативе местных властей начаты работы по установке знака «Я — люблю Горки». Место — площадка рядом с полюбившейся жителям города лестницей–вышиванкой.

 

Арт-объект появился в Горках возле лестницы-вышиванки

 

Арт-объект появился в Горках возле лестницы-вышиванки

 

Вскоре знак раскрасят в цвета государственной символики.  Установка этого арт-объекта посвящена Году малой родины.

 

Арт-объект появился в Горках возле лестницы-вышиванки

 

Арт-объект появился в Горках возле лестницы-вышиванки

 

Арт-объект появился в Горках возле лестницы-вышиванки

 

Арт-объект появился в Горках возле лестницы-вышиванки

 

Арт-объект появился в Горках возле лестницы-вышиванки

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня по инициативе местных властей начаты работы по установке знака «Я — люблю Горки». Место — площадка рядом с полюбившейся жителям города...
 
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