Бизнес «по-соседски»: бывший пограничник оказался заложником «чужого» кредита

Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Брестского района Анатолий Степанов (фамилия изменена по этическим причинам. – Прим. авт.) попался на удочку нечестного предпринимателя и теперь обязан выплачивать невероятные суммы по банковским кредитам. После выхода на заслуженный отдых герой нашего материала переехал с женой в один из агрогородков. Довольно быстро подружился с соседом.





К тому часто приезжал племянник, и с ним у Анатолия тоже сложились теплые отношения. – Я расценивал Сергея как делового человека, поэтому спокойно воспринял предложение о сотрудничестве, – рассказывает Степанов. – Он купил в агрогородке жилой дом, здание бывшего поселкового Совета и кое-какую технику – намеревался открыть свое дело. «Дяде Толе» предприниматель предложил стать учредителем небольшого предприятия, пояснив, что фирма у него не одна и желательно, чтобы в документах фигурировали разные фамилии. Анатолий, не углядев в этом крамолы, согласился.

Спустя время он получил очередное предложение – занять пост директора. И вновь бизнесмен успокоил своего знакомого: мол, все это формальности, вести дела он будет сам. В январе прошлого года Сергей сообщил Степанову, что для развития деловой инициативы необходимо взять кредит в банке, разумеется, за подписью директора.

В очередной раз выслушав аргументацию – «даже крупные компании прибегают к займам», пенсионер опять выполнил просьбу «работодателя». Через два дня тот, правда, заявил, что кредит не дали и придется ехать в Минск – искать необходимые денежные средства в столичных банках. – На этот раз мне и еще одному сотруднику фирмы предстояло оформить кредиты на себя (как физлицам), – сообщает подробности Анатолий. – Я отпирался, но он опять меня убедил.

Последним доводом стали заверения в том, что кредиты будет выплачивать сам. Посоветовавшись с супругой, я согласился. Не верилось, что человек обманет… Кредиты оформил в двух столичных банках.

Прошло немного времени, и фирма, к удивлению Степанова, перестала платить налоги. Анатолия как директора известила об этом в письменном виде налоговая инспекция.

Он подался к реальному руководителю. В ответ услышал старую песню – «разберусь, заплачу, не твои проблемы». Но, к сожалению, проблемы были именно у того, кто числился директором по документам. Степанова донимала налоговая, к делу подключился участковый. Анатолий уже не просто просил, а умолял владельца компании исправить ситуацию. Однако тот сказал, как отрезал: предприятие банкрот, платить нечем.

А вскоре и вовсе стал прятаться. – Банки выдвинули жесткие требования, и в январе этого года я начал выплачивать два займа, в общей сложности выходит около 440 рублей в месяц, – рассказывает собеседник. – Пенсии хватает, но на жизнь не остается. В итоге супруга, бывший педагог, пошла работать уборщицей…

Степанов наконец понял, что оказался втянутым в аферу. Его опасения подтвердила и начальник отдела розничного бизнеса Брестского областного управления ОАО «АСБ «Беларусбанк» Наталья Шпаковская. – Взяв кредит, человек принимает на себя обязательства по его выплате.

При этом банк не учитывает, каким образом заемщик распорядился средствами. Даже если кредит передан другому человеку, ответственным лицом является тот, чье имя и подпись значатся в кредитном договоре. Следовательно, ему и возвращать долги, – прокомментировала сотрудник банка.

Два месяца назад Анатолий Степанов обратился в Брестский РОВД с просьбой разобраться в ситуации. Итоги разбирательства оказались неутешительными: мужчина узнал, что его знакомый должен большие суммы денег и другим людям – как минимум 30. Более того, с заявлением в милицию и иском в суд обращался еще один «пострадавший», тоже обманутый Сергеем.

Но правоохранители не сумели доказать факт передачи денег, и в иске было отказано. Анатолий решил идти другим путем – записался на прием к помощнику Президента по Брестской области Анатолию Маркевичу.

Тот констатировал, что помочь могут только правоохранительные органы. В прокуратуре области подтвердили: с историей знакомы, и сейчас по данным фактам ведется проверка. А в это время Анатолия Алексеевича еще один банк уведомил о необходимости выплатить кредит и проценты на общую сумму 53 тыс. рублей. Оказалось, что первый заем предприятию все же был выдан…