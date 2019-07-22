Победителю конкурса «Вы орете великолепно» достанется телевизор

Источник материала: Виртуальный Брест

Вы орете великолепно? Главный приз телевизор 4К дадут победителю первого в Беларуси конкурса «Вы орете великолепно», который пройдет в ТРЦ Варшавский 28 июля.





В воскресенье 28 июля в 17.00 в помещении ТРЦ «Варшавский» все желающие смогут принять участие в конкурсе «Вы орете великолепно». Этот конкурс стал популярен благодаря шоу «Студия Союз» на ТНТ. Победитель заберет новый телевизор 4К.

Гостей и участников мероприятия ждут зоны активности для детей и взрослых. Nerf тир, настольный футбол и хоккей, аэрохоккей и зона быстрого тату. Хэдлайнером мероприятия станет рэп-исполнитель Максим Принцепс.