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Победителю конкурса «Вы орете великолепно» достанется телевизор

23.07.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вы орете великолепно? Главный приз телевизор 4К дадут победителю первого в Беларуси конкурса «Вы орете великолепно», который пройдет в ТРЦ Варшавский 28 июля.

Победителю конкурса «Вы орете великолепно» достанется телевизор

В воскресенье 28 июля в 17.00 в помещении ТРЦ «Варшавский» все желающие смогут принять участие в конкурсе «Вы орете великолепно». Этот конкурс стал популярен благодаря шоу «Студия Союз» на ТНТ. Победитель заберет новый телевизор 4К.

Победителю конкурса «Вы орете великолепно» достанется телевизор

Гостей и участников мероприятия ждут зоны активности для детей и взрослых. Nerf тир, настольный футбол и хоккей, аэрохоккей и зона быстрого тату. Хэдлайнером мероприятия станет рэп-исполнитель Максим Принцепс.

 
 
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  Вы орете великолепно? Главный приз телевизор 4К дадут победителю первого в Беларуси конкурса «Вы орете великолепно», который пройдет в ТРЦ Варшавский 28 июля. В...
 
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