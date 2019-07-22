В Дрогичине эвакуировали 50 человек из-за мины времен ВОВ

Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичине эвакуировали 50 человек из-за мины времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.





Инцидент произошел сегодня утром в центре города. В 10.02 в дежурную часть РОВД поступило сообщение от работников строительной организации о том, что на дворовой территории дома №151 по улице Ленина во время земляных работ обнаружена минометная мина калибра 52 мм, предположительно, времен Великой Отечественной войны.

На место происшествия незамедлительно выехали службы экстренного реагирования. Потенциально опасное место было оцеплено. Из близлежащих зданий эвакуировали 50 человек, выставлен пост из сотрудников милиции.

Из Бреста прибыла группа разминирования воинской части 5526. Как выяснилось, снаряд не имел в себе заряда и уже не представлял опасности. Предполагается, что мину завезли на дворовую территорию вместе с песком.