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Пьяного водителя фуры задержали на трассе М1 в Барановичском районе

23.07.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя грузового автомобиля, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Брестской области.

Пьяного водителя фуры задержали на трассе М1 в Барановичском районе

Инспекторы ГАИ Барановичского РОВД 22 июля дежурили на автодороге М1 Брест - Минск. На 213-м км трассы их внимание привлек грузовой автомобиль DAF, который вилял по проезжей части. У правоохранителей возникли подозрения, что водитель пьян, поэтому ему был подан сигнал об остановке. За рулем оказался житель Жодино. Медицинское освидетельствование показало наличие в выдыхаемом им воздухе 2 промилле алкоголя.

Проводится проверка. Водителю грозит штраф в соответствии со ст.18.16 (вождение в состоянии опьянения) КоАП.

В ГАИ добавили, что в этот день на дорогах Брестской области были задержаны девять нетрезвых водителей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  В Барановичском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя грузового автомобиля, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Брестской области. Инспекторы...
 
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