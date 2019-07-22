Пьяного водителя фуры задержали на трассе М1 в Барановичском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя грузового автомобиля, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Брестской области.





Инспекторы ГАИ Барановичского РОВД 22 июля дежурили на автодороге М1 Брест - Минск. На 213-м км трассы их внимание привлек грузовой автомобиль DAF, который вилял по проезжей части. У правоохранителей возникли подозрения, что водитель пьян, поэтому ему был подан сигнал об остановке. За рулем оказался житель Жодино. Медицинское освидетельствование показало наличие в выдыхаемом им воздухе 2 промилле алкоголя.

Проводится проверка. Водителю грозит штраф в соответствии со ст.18.16 (вождение в состоянии опьянения) КоАП.

В ГАИ добавили, что в этот день на дорогах Брестской области были задержаны девять нетрезвых водителей.