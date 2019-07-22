В Брестской области планируют до сентября построить около 160 сенажных траншей

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области до сентября планируется построить около 160 траншей для хранения кормов. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис после республиканского селекторного совещания по вопросам уборки урожая , передает корреспондент БЕЛТА.





"В прошлом году мы построили 260 траншей. В этом году планируем около 160. Помогаем из бюджета, кредитные средства выдаем, хозяйства сами работают, - сказал Анатолий Лис. - Кормов заготовили уже на 15% больше аналогичного периода прошлого года, 9,6 ц кормовых единиц - на условную голову скота. Заканчиваем сейчас второй укос трав. Проблем с травянистыми кормами не вижу". Губернатор добавил, что от засухи пострадали посевы кукурузы. Из-за недостатка влаги погибло более 5 тыс. га этой культуры. Нынешние погодные условия способствуют получению необходимого объема зеленой массы.

В Брестской области планируется заготовить 1,8 млн т кормовых единиц травянистых кормов, или 28,6 ц кормовых единиц на условную голову скота. "Не сомневаюсь, что удастся обеспечить необходимый запас. В этом году достаточное количество травянистых кормов, чтобы их заготовить под полную потребность и восполнить страховой запас", - подчеркнул председатель облисполкома.

Параллельно с уборкой урожая и заготовкой кормов аграрии региона готовятся к севу озимых культур. В этом году планируется посеять озимых зерновых на зерно на площади 222 тыс. га, рапса - на 51,5 тыс. га.