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В Брестской области планируют до сентября построить около 160 сенажных траншей

23.07.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области до сентября планируется построить около 160 траншей для хранения кормов. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис после республиканского селекторного совещания по вопросам уборки урожая, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области планируют до сентября построить около 160 сенажных траншей

"В прошлом году мы построили 260 траншей. В этом году планируем около 160. Помогаем из бюджета, кредитные средства выдаем, хозяйства сами работают, - сказал Анатолий Лис. - Кормов заготовили уже на 15% больше аналогичного периода прошлого года, 9,6 ц кормовых единиц - на условную голову скота. Заканчиваем сейчас второй укос трав. Проблем с травянистыми кормами не вижу". Губернатор добавил, что от засухи пострадали посевы кукурузы. Из-за недостатка влаги погибло более 5 тыс. га этой культуры. Нынешние погодные условия способствуют получению необходимого объема зеленой массы.

В Брестской области планируется заготовить 1,8 млн т кормовых единиц травянистых кормов, или 28,6 ц кормовых единиц на условную голову скота. "Не сомневаюсь, что удастся обеспечить необходимый запас. В этом году достаточное количество травянистых кормов, чтобы их заготовить под полную потребность и восполнить страховой запас", - подчеркнул председатель облисполкома.

Параллельно с уборкой урожая и заготовкой кормов аграрии региона готовятся к севу озимых культур. В этом году планируется посеять озимых зерновых на зерно на площади 222 тыс. га, рапса - на 51,5 тыс. га.

 
 
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  В Брестской области до сентября планируется построить около 160 траншей для хранения кормов. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома...
 
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