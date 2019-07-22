Легковушка смята, фура загорелась: на трассе Минск - Могилев произошла серьезная авария

Источник материала: Tut.by

На трассе Минск — Могилев столкнулись фура и легковой автомобиль, сообщили AUTO.TUT.BY очевидцы ДТП.









Авария произошла сегодня возле поворота к деревне Залесье, столкнулись автопоезд и легковушка. Определить марку легкового авто невозможно: от машины практически ничего не осталось. Грузовик после столкновения загорелся.

В МЧС Минской области сообщение о загорании грузового авто поступило в 17.14, спасатели его ликвидировали.

Подробности аварии выясняются.