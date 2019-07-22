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Легковушка смята, фура загорелась: на трассе Минск - Могилев произошла серьезная авария
Источник материала: Tut.by
На трассе Минск — Могилев столкнулись фура и легковой автомобиль, сообщили AUTO.TUT.BY очевидцы ДТП.
Авария произошла сегодня возле поворота к деревне Залесье, столкнулись автопоезд и легковушка. Определить марку легкового авто невозможно: от машины практически ничего не осталось. Грузовик после столкновения загорелся.
В МЧС Минской области сообщение о загорании грузового авто поступило в 17.14, спасатели его ликвидировали.
Подробности аварии выясняются.
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Определить марку легкового авто невозможно: от машины практически ничего не осталось. Грузовик после столкновения загорелся.
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