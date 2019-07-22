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Россельхознадзор снял запрет на ввоз белорусских яблок

23.07.2019 18:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россельхознадзор снял запрет на ввоз белорусских яблок

Россельхознадзор принял решение отменить запрет на ввоз яблок из Беларуси после инспекции ряда производственных мощностей.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, специалисты ведомства посетили Беларусь с 15 по 20 июля с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок. В ходе визита была проведена оценка работы 51 предприятия, а также получены данные о площади садов, которые заняты плодоносящими яблонями, их сортовом составе и урожайности. Помимо этого сотрудникам Россельхознадзора представили сведения о плановом производстве яблок в текущем году, информацию о наличии у компаний фруктохранилищ и сроках хранения яблок.

Россельхознадзор отметил, что намерен обратиться к главе Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением изменить законодательные акты ЕЭК, что позволит создать механизм слежения за «подкарантинной продукцией», которая перемещается между странами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

 
 
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Россельхознадзор принял решение отменить запрет на ввоз яблок из Беларуси после инспекции ряда производственных мощностей.
 
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