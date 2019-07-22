Феминистка изобрела стул против менспрединга и получила приз

Источник материала: KYKY

23-летняя феминистка, выпускница Университета Брайтона, изобрела необычный стул. Он блокирует менспрединг – привычку мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами. Девушку наградили призом, сообщает BoredPanda.

Феминистку зовут Лейла Лорел. Она разработала два стула: один – для мужчин, второй – для женщин. Первый заставляет мужчину сидеть со сдвинутыми ногами, другой, наоборот, вынуждает женщину держать колени раздвинутыми. Сама Лейла говорит, что серьезно относиться к изобретению не стоит. Вместе с этим оно демонстрирует проблему, с которой женщины сталкиваются постоянно.

Стулья Лорел произвели впечатление на многих людей. Так девушка получила премию Belmond Award. Посмотрите, что она придумала: