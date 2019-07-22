|
Феминистка изобрела стул против менспрединга и получила приз
Источник материала: KYKY>
23-летняя феминистка, выпускница Университета Брайтона, изобрела необычный стул. Он блокирует менспрединг – привычку мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами. Девушку наградили призом,
Феминистку зовут Лейла Лорел. Она разработала два стула: один – для мужчин, второй – для женщин. Первый заставляет мужчину сидеть со сдвинутыми ногами, другой, наоборот, вынуждает женщину держать колени раздвинутыми. Сама Лейла говорит, что серьезно относиться к изобретению не стоит. Вместе с этим оно демонстрирует проблему, с которой женщины сталкиваются постоянно.
Стулья Лорел произвели впечатление на многих людей. Так девушка получила премию Belmond Award. Посмотрите, что она придумала:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23-летняя феминистка, выпускница Университета Брайтона, изобрела необычный стул. Он блокирует менспрединг – привычку мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)