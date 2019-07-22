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Учёные: Instagram подрывает психику пользователей

23.07.2019 18:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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По статистике, социальными сетями пользуется каждый четвертый человек в мире. Ученые из Королевского общества здравоохранения Британии решили проверить, насколько они безопасны для ментального здоровья, и провели исследование. В результате эксперты пришли к выводу, что Instagram наиболее опасен для психики.

Ученые побеседовали с 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет. Их расспрашивали о таких популярных платформах, как Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter и Youtube. Юзеры-респонденты описывали свое самочувствие по следующим категориям: наличие тревоги, депрессии, раздражительности. Они объясняли, как относятся к собственному телу, как спят, поддерживают ли отношения с людьми в реальном мире, сталкиваются ли с буллингом на этих площадках в сети и так далее.

Оказалось, наиболее кофмортным и безопасным сервисом участники опроса посчитали Youtube. По их мнению, его контент повышает осведомленность и помогает найти комьюнити по интересам. Основная проблема – Youtube негативно влияет на сон. На втором месте оказался Twitter с наиболее яркой опцией самовыражения (главная проблема, как и с Youtube, во сне). Третье место – Facebook, четвертое – Snapchat, а вот Instagram'у присудили пятое, то есть последнее.

Респонденты сошлись во мнении, что Instagram правоцирует депрессию, чувство одиночества, тревожность. В нем куда больше возможностей стать жертвой травли, и он отнюдь не содействует коммуникации с людьми за пределами интернета. Но есть шанс, что ситуация изменится: не так давно мы писали об обновлении Instagram, которое выпустят в ближайшем будущем. Новая функция с помощью искусственного интеллекта защитит юзеров: она выявит оскорбительные комментарии до публикации.

 
 
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По статистике, социальными сетями пользуется каждый четвертый человек в мире. Ученые из Королевского общества здравоохранения Британии решили проверить,...
 
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