Учёные: Instagram подрывает психику пользователей

Источник материала: KYKY

По статистике, социальными сетями пользуется каждый четвертый человек в мире. Ученые из Королевского общества здравоохранения Британии решили проверить, насколько они безопасны для ментального здоровья, и провели исследование. В результате эксперты пришли к выводу , что Instagram наиболее опасен для психики.

Ученые побеседовали с 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет. Их расспрашивали о таких популярных платформах, как Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter и Youtube. Юзеры-респонденты описывали свое самочувствие по следующим категориям: наличие тревоги, депрессии, раздражительности. Они объясняли, как относятся к собственному телу, как спят, поддерживают ли отношения с людьми в реальном мире, сталкиваются ли с буллингом на этих площадках в сети и так далее.

Оказалось, наиболее кофмортным и безопасным сервисом участники опроса посчитали Youtube. По их мнению, его контент повышает осведомленность и помогает найти комьюнити по интересам. Основная проблема – Youtube негативно влияет на сон. На втором месте оказался Twitter с наиболее яркой опцией самовыражения (главная проблема, как и с Youtube, во сне). Третье место – Facebook, четвертое – Snapchat, а вот Instagram'у присудили пятое, то есть последнее.

Респонденты сошлись во мнении, что Instagram правоцирует депрессию, чувство одиночества, тревожность. В нем куда больше возможностей стать жертвой травли, и он отнюдь не содействует коммуникации с людьми за пределами интернета. Но есть шанс, что ситуация изменится: не так давно мы писали об обновлении Instagram, которое выпустят в ближайшем будущем. Новая функция с помощью искусственного интеллекта защитит юзеров: она выявит оскорбительные комментарии до публикации.