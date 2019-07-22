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Турция и США начали совместно работать над созданием зоны безопасности на севере Сирии

23.07.2019 18:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявили о начале совместной работы по созданию безопасной зоны на востоке Евфрата, сообщило во вторник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на министерство обороны Турции.

Ожидается, что в ближайшие дни при участии представителей вооруженных сил двух стран эта работа будет продолжена.

В пятницу Акар заявил и. о. министра обороны США Марку Эсперу, что "единственная подготовленная и надежная военная сила, которая подходит для создания безопасной зоны в северной части Сирии, - это турецкие вооруженные силы".

Турция и США в мае 2019 года уже поднимали вопрос о создании зоны безопасности, однако до сих пор стороны не пришли к согласию.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.

В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны присутствовать турецкие войска на постоянной основе.

 
Теги: Новости
 
 
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявили о начале совместной работы по созданию безопасной зоны...
 
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