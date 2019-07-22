На российско-белорусских учениях будет отрабатываться борьба с НВФ и оборонительные действия - командующий ЗВО

Источник материала: Интерфакс

Российские и белорусские военные на совместных учениях "Щит Союза - 2019", которые пройдут в Нижегородской области в сентябре, отработают борьбу с незаконными вооруженными формированиями, а также оборонительные действия, сообщил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев.

"Мы будем выполнять практические действия по освобождению населенных пунктов от незаконных вооруженных формирований", - сказал Журавлев.

Он добавил, что российские войска имеют реальный опыт по освобождению населенных пунктов без применения военной силы после проведения операции в Сирии. Учения, по его словам, будут проходить практически в круглосуточном режиме - запланированы как дневные, так и ночные маневры войск.

Журавлев отметил, что активная фаза учений пройдет в два этапа. "На первом этапе - трое суток - объединенным командованием региональной группировки войск и сил предполагается спланировать, а соединениями и частями осуществить поиск, блокирование и уничтожение незаконных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника", - сказал генерал.

"На втором этапе - в течение четырех суток - планируется отработать вопросы управления войсками в ходе ведения оборонительных действий по стабилизации обстановки", - добавил командующий ЗВО.

На учениях будет задействовано порядка 12 тыс. военнослужащих, а также до 950 единиц военной техники, в том числе системы залпового огня, танки и авиация.

Оперативные учения войск России и Беларуси "Щит Союза-2019" станут завершающим этапом двухгодичного цикла совместной подготовки военных двух стран. Учения, в соответствии с решением президентов России и Беларуси, проводятся раз в два года - предыдущие "Запад-2017" прошли в Беларуси. Учения пройдут на полигоне Мулино в Нижегородской области с 13 по 19 сентября.