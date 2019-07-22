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До 950 танков, артсистем и самолетов будут участвовать в совместных учениях РФ и Беларуси

23.07.2019 17:43 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

До 950 единиц боевой техники, в том числе более 230 танков, 240 артиллерийских систем, а также до 70 самолетов будет задействовано на совместных учениях вооруженных сил России и Беларуси "Щит Союза-2019" в Нижегородской области, сообщил командующий Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев.

"Количество основных систем вооружения составит до 950 единиц боевой техники, в том числе более 230 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 70 самолетов", - сказал он.

Журавлев отметил, что основная часть техники будет задействована от российской стороны - около 200 танков, 360 бронированных машин, до 190 систем залпового огня, орудий и минометов и 55 боевых самолетов и вертолетов.

Журавлев также отметил, что в учениях будет задействована самая современная техника, которая стоит на вооружении войск двух стран.

Оперативные учения войск России и Беларуси "Щит Союза-2019" станут завершающим этапом двухгодичного цикла совместной подготовки военных двух стран. Учения, в соответствии с решением президентов России и Беларуси, проводятся раз в два года - предыдущие "Запад-2017" прошли в Беларуси. Учения пройдут на полигоне Мулино в Нижегородской области с 13 по 19 сентября.

 
 
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До 950 единиц боевой техники, в том числе более 230 танков, 240 артиллерийских систем, а также до 70 самолетов будет задействовано на совместных учениях вооруженных сил...
 
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