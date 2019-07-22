ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В учениях "Щит Союза - 2019" в Нижегородской области примут участие 12 тыс. военнослужащих - командующий ЗВО

23.07.2019 17:41 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Порядка 12 тыс. военных, в том числе до 8 тыс. от России и свыше 4 тыс. от Беларуси, будет задействовано в совместных учениях "Щит Союза - 2019", которые пройдут этой осенью в Нижегородской области, сообщил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев.

"Всего к участию в учениях планируется привлечь порядка 12 тыс. военнослужащих, в том числе от Вооруженных сил РФ - до 8 тыс., от вооруженных сил Республики Беларусь - свыше 4 тыс.", - сказал он журналистам.

Командующий добавил, что главным итогом учений должна стать практическая проверка управления войсками при операциях по обеспечению безопасности Союзного государства.

Журавлев также отметил, что подготовка совместных учений велась с марта. "До начала уже прошел ряд совместных мероприятий: в марте была проведена совместная командно-штабная тренировка в Санкт-Петербурге с привлечением оперативной группы от вооруженных сил Республики Беларусь", - сказал он.

Генерал добавил, что еще ряд мероприятий по подготовке к учениям был проведен в апреле, июне и июле. "В августе у нас спланировано раздельное инструкторско-методическое занятие в Минске и общее инструкторско-методическое занятие в Санкт-Петербурге", - сказал Журавлев.

Оперативные учения войск России и Беларуси "Щит Союза-2019" станут завершающим этапом двухгодичного цикла совместной подготовки военных двух стран. Учения, в соответствии с решением президентов России и Беларуси, проводятся раз в два года - предыдущие "Запад-2017" прошли в Беларуси. Учения пройдут на полигоне Мулино в Нижегородской области с 13 по 19 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порядка 12 тыс. военных, в том числе до 8 тыс. от России и свыше 4 тыс. от Беларуси, будет задействовано в совместных учениях "Щит Союза - 2019", которые пройдут этой осенью...
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе М1 в Барановичском районе задержали пьяного водителя фуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика