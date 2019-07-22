Источник материала: Интерфакс

Порядка 12 тыс. военных, в том числе до 8 тыс. от России и свыше 4 тыс. от Беларуси, будет задействовано в совместных учениях "Щит Союза - 2019", которые пройдут этой осенью в Нижегородской области, сообщил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев.

"Всего к участию в учениях планируется привлечь порядка 12 тыс. военнослужащих, в том числе от Вооруженных сил РФ - до 8 тыс., от вооруженных сил Республики Беларусь - свыше 4 тыс.", - сказал он журналистам.

Командующий добавил, что главным итогом учений должна стать практическая проверка управления войсками при операциях по обеспечению безопасности Союзного государства.

Журавлев также отметил, что подготовка совместных учений велась с марта. "До начала уже прошел ряд совместных мероприятий: в марте была проведена совместная командно-штабная тренировка в Санкт-Петербурге с привлечением оперативной группы от вооруженных сил Республики Беларусь", - сказал он.

Генерал добавил, что еще ряд мероприятий по подготовке к учениям был проведен в апреле, июне и июле. "В августе у нас спланировано раздельное инструкторско-методическое занятие в Минске и общее инструкторско-методическое занятие в Санкт-Петербурге", - сказал Журавлев.

Оперативные учения войск России и Беларуси "Щит Союза-2019" станут завершающим этапом двухгодичного цикла совместной подготовки военных двух стран. Учения, в соответствии с решением президентов России и Беларуси, проводятся раз в два года - предыдущие "Запад-2017" прошли в Беларуси. Учения пройдут на полигоне Мулино в Нижегородской области с 13 по 19 сентября.