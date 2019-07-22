Беларусь 30 июля откроет книгу заявок на облигации объемом 10 млрд росс. рублей

Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси 30 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение государственных облигаций 3-4-й серий общим объемом 10 млрд росс. рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,10-9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 9,31-9,57% годовых. Купоны полугодовые.

Организаторами выступят Газпромбанк, банк "Открытие" и Совкомбанк. Соорганизатор - ЕАБР. Агент по размещению - Газпромбанк.

К размещению запланированы два выпуска - 3-й и 4-й серий - номинальным объемом 5 млрд росс. рублей каждый со сроком обращения 3 года.

Техразмещение выпусков запланировано на 7 августа.

Как сообщалось, 4 июля Банк России зарегистрировал облигации министерства финансов Беларуси 3-7-й серий общим объемом 30 млрд росс. рублей.

Объем 3-6-й серий составляет по 5 млрд росс. рублей каждая, 7-й серии - 10 млрд росс. рублей. Срок обращения 3-4-й серий составит 3 года, 5-7-й серий - 5 лет.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. росс. рублей.

Ранее министерство финансов Беларуси выходило на рынок российских облигаций в 2010 году, зарегистрировав в ноябре 2010 года 1-2-ю серии облигаций общим объемом 15 млрд росс. рублей. Размещение 1-й серии бондов объемом 7 млрд росс. рублей состоялось в декабре 2010 года по ставке купона 8,7% годовых, через два года заем был погашен. Размещение 2-й серии облигаций объемом 8 млрд росс. рублей не состоялось.