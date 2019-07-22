В Гомеле водитель не заметил другую аварию и совершил ДТП

Источник материала: Tut.by

22 июля на проспекте Октября в Гомеле водитель столкнулся со стоящей после ДТП машиной. В итоге второго происшествия пострадала пенсионерка, сообщает областное управление ГАИ.



Фото: УГАИ Гомельского облисполкома

38-летний водитель Volkswagen Passat примерно в 15.46 двигаясь по проспекту Октября в сторону улицы Жукова не учел погодные условия и неправильно выбрал безопасную скорость.

В результате совершил наезд на стоящий после ДТП автомобиль Opel Vectra под управлением 73-летнего водителя. 73-летняя пассажирка с заднего сидения Opel попала в больницу, но после оказания помощи ее отпустили домой.