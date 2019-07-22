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В Гомеле водитель не заметил другую аварию и совершил ДТП
Источник материала: Tut.by
22 июля на проспекте Октября в Гомеле водитель столкнулся со стоящей после ДТП машиной. В итоге второго происшествия пострадала пенсионерка,
38-летний водитель Volkswagen Passat примерно в 15.46 двигаясь по проспекту Октября в сторону улицы Жукова не учел погодные условия и неправильно выбрал безопасную скорость.
В результате совершил наезд на стоящий после ДТП автомобиль Opel Vectra под управлением 73-летнего водителя. 73-летняя пассажирка с заднего сидения Opel попала в больницу, но после оказания помощи ее отпустили домой.
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В итоге второго происшествия пострадала пенсионерка.
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