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В Гомеле водитель не заметил другую аварию и совершил ДТП

23.07.2019 18:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 июля на проспекте Октября в Гомеле водитель столкнулся со стоящей после ДТП машиной. В итоге второго происшествия пострадала пенсионерка, сообщает областное управление ГАИ.


Фото: УГАИ Гомельского облисполкома

38-летний водитель Volkswagen Passat примерно в 15.46 двигаясь по проспекту Октября в сторону улицы Жукова не учел погодные условия и неправильно выбрал безопасную скорость.

В результате совершил наезд на стоящий после ДТП автомобиль Opel Vectra под управлением 73-летнего водителя. 73-летняя пассажирка с заднего сидения Opel попала в больницу, но после оказания помощи ее отпустили домой.

 
Теги: Гомель
 
 
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В итоге второго происшествия пострадала пенсионерка.
 
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