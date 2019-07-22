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На жизнь - 474 рубля в месяц. В Беларуси изменился минимальный потребительский бюджет
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 августа пересмотрят минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп,
Обновленные с 1 августа минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп будут действовать до конца октября.
Определены следующие размеры минимальных потребительских бюджетов:
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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Обновленные с 1 августа минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп будут действовать до конца октября.
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