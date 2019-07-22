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На жизнь - 474 рубля в месяц. В Беларуси изменился минимальный потребительский бюджет

23.07.2019 18:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 августа пересмотрят минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп, сообщает национальный правовой интернет-портал. Изменения предусмотрены постановлением Минтруда № 38 «Об установлении минимальных потребительских бюджетов в ценах июня 2019 года».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Обновленные с 1 августа минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп будут действовать до конца октября.

Определены следующие размеры минимальных потребительских бюджетов:

  • трудоспособное население — 473 белорусских рубля 67 копейки;
  • пенсионеры — 368 белорусских рублей 92 копейки;
  • студенты — 349 белорусских рублей 16 копеек;
  • дети в возрасте до 3 лет — 300 белорусских рублей 1 копейка;
  • дети в возрасте от 3 до 6 лет — 396 белорусских рублей 92 копейки;
  • дети в возрасте от 6 до 18 лет — 401 белорусский рубль 54 копейки;
  • семья из четырех человек — 369 белорусских рублей 55 копеек;
  • молодая семья из трех человек — 403 белорусских рубля 4 копейки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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Обновленные с 1 августа минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп будут действовать до конца октября.
 
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