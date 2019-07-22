На жизнь - 474 рубля в месяц. В Беларуси изменился минимальный потребительский бюджет

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 августа пересмотрят минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп, сообщает национальный правовой интернет-портал. Изменения предусмотрены постановлением Минтруда № 38 «Об установлении минимальных потребительских бюджетов в ценах июня 2019 года».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Обновленные с 1 августа минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп будут действовать до конца октября.

Определены следующие размеры минимальных потребительских бюджетов:

трудоспособное население — 473 белорусских рубля 67 копейки;

пенсионеры — 368 белорусских рублей 92 копейки;

студенты — 349 белорусских рублей 16 копеек;

дети в возрасте до 3 лет — 300 белорусских рублей 1 копейка;

дети в возрасте от 3 до 6 лет — 396 белорусских рублей 92 копейки;

дети в возрасте от 6 до 18 лет — 401 белорусский рубль 54 копейки;

семья из четырех человек — 369 белорусских рублей 55 копеек;

молодая семья из трех человек — 403 белорусских рубля 4 копейки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.