ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми

23.07.2019 18:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Быть родителем – значит нести большую ответственность за ребенка, нужно уметь успевать все. Звездным родителям вдвойне тяжело: репетиции, выступления, гастроли, но про ребенка нельзя забыть, нужно и ему уделить время. Оказывается, звезды отлично с этим справляются, посмотрите на этих счастливых родителей.

1. Светлана Лобода

Светлана говорит, что старшая дочь Ева – ее главный фанат. Девочка любит путешествовать с мамой и поддерживать ее на выступлениях. В своем Instagram аккаунте певица написала: «Обожаю путешествовать с моей малышкой... Мы много разговариваем, Ева меня учит жизни… Наши дети в них наша сила, пусть радуют нас, пусть будут счастливы, пусть впитывают от нас лишь все самое лучшее».

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/lobodaofficial

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/lobodaofficial

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/lobodaofficial

2. Джиган

Джиган обожает проводить время с семьей. У рэпера 3 дочки. В Instagram аккаунте Джиган написал: «С днем рождения доченька! Майе сегодня исполнилось 2 годика! Будь всегда счастлива моя малышка! P.S. За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей, это уже 13-ый на троих! Happy! Это самое главное, остальное подождёт».

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/iamgeegun

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/iamgeegun

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/iamgeegun

3. Мария Кожевникова

Звезда «Универа» стала многодетной мамой. У Марии 3 сына. Актриса пока не показывает лицо младшего сына Васи, ждет, когда малыш подрастет. Кожевникова заявила, что 3 сына – это лучшее, что с ней произошло.

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/mkozhevnikova

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/mkozhevnikova

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/mkozhevnikova

4. Яна Рудковская

Яна хочет как можно больше внимания уделять увлечениям сына, она очень рада, что Саша решил заниматься фигурным катанием. Рудковская отмечает, что лед – его стихия. Яна всячески поддерживает малыша. Этим летом семья ездила в Disneyland и провела там отличные выходные.

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

5. Анфиса Чехова

Анфиса старается каждый отпуск проводить с сыном Соломоном. В этом году они отдыхали в Турции и отметили там день рождения мальчика. Чехова рассказала, что скоро это станет традицией: праздновать день рождения сына в Турции.

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/achekhova

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/achekhova

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/achekhova

6. Марина Максимова

Певица МакSим постоянно проводит время со старшей дочерью Александрой, это можно понять по аккаунту звезды в Instagram. А вот младшую дочь Марию певица пока не показывает. Марина старается всячески образовывать детей, поэтому у девочек не очень много свободного времени.

«Соглашусь, что я сумасшедший папа». Дмитрий Шепелев рассказал, сколько нужно проводить времени с ребенком

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/maksimartist

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/maksimartist

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/maksimartist

7. Ольга Шелест

Ольга является другом для своих дочерей, поэтому девочки с мамой часто дурачатся и весело проводят время. Именно это заряжает детей позитивом.

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/olgashelest

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/olgashelest

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/olgashelest

8. Кристина Асмус

Кристина для свой дочки Насти завела страницу в Instagram и помогает девочке ее вести. Асмус начала показывать ребенка, когда ей исполнилось 3 года, до этого фото девочки в сети не появлялись.

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/asmuskristina

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/asmuskristina

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/asmuskristina

9. Максим Галкин

В отличие от других звезд, Максим часто выкладывает фото своих детей в социальных сетях. По фотографиям видно, что семья умеет активно отдыхать. Максим знает подход к детям и знает, как их развеселить.

Зажигательная «Калинка-малинка». Максим Галкин показал, как танцуют Гарри и Лиза

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/maxgalkinru

10. Татьяна Навка

У Татьяны 2 дочки: Саша и Надя. В Instagram звезда написала: «Знаете, мне очень нравится выражение: «Дочь — это комплимент женщине от Бога, значит она достойна повторения!» Может это и нескромно, но я счастлива, что у меня две замечательные дочери! Правда, наша Саша сейчас сдаёт сессию, и мы с Надюшей желаем ей успешно всё сдать и присоединиться к нам! P.S. Говорят: «Сын - это вечная любовь женщины!» Поэтому, мечтаю ещё и о сыне!».

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/tatiana_navka

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/tatiana_navka

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/tatiana_navka

11. Максим Мирный

Максим и его жена Ксения уделяют очень много времени воспитанию детей. Пара старается приучить их к порядку, не капризничать. Ксения рассказывала, что они с Максимом достаточно строгие родители, но всегда поддерживают своих детей и интересуются их увлечениями.

Видеофакт: семья Максима Мирного показала, как украшает дом к новогодним праздникам

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/maxmirnyi

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/maxmirnyi

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/maxmirnyi

12. Юлия Пересильд

Юлия редко выкладывает фотографии с детьми. Под одной из фото Юлия написала: «Вы , мои дорогие подписчики, знаете, как редко я выкладываю детей, но тут фото такое нежное... Не смогла сдержаться. Люблю. Моя любовь к ним безмерна, безгранична... Я таю... Растворяюсь в них».

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/juliaperesild

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/juliaperesild

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/juliaperesild

Люди в материале: Светлана Лобода, Джиган, Мария Кожевникова, Яна Рудковская, Анфиса Чехова, Марина Максимова, Ольга Шелест, Кристина Асмус, Максим Галкин, Татьяна Навка, Максим Мирный, Ксения Мирная, Юлия Пересильд
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Быть родителем – значит нести большую ответственность за ребенка, нужно уметь успевать все. Звездным родителям вдвойне тяжело: репетиции, выступления, гастроли,...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 августа в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума. На сколько вырастут выплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика