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В Новополоцке 32-летнего сына обвиняют в убийстве матери

23.07.2019 18:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве матери сыном в Новополоцке.

По информации Следственного комитета, в январе нынешнего года 32-летний местный житель сообщил, что его мать ушла из дома и с тех пор неизвестно ее местонахождение.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий проверялась версия о причастности сына к пропаже женщины. Появилась информация о том, что женщина погибла, а ее смерть носит криминальный характер.  

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Он указал место, где спрятал тело матери (читать далее).  

Установлено, что мужчина нанес матери несколько ударов молотком по жизненно важным органам в ходе ссоры.

В Новополоцке 32-летнего сына обвиняют в убийстве матери
Фото: СК

Были допрошены обвиняемый и свидетели происшествия, была проведена проверка показаний на месте. Осмотрены предметы, признанные вещественными доказательствами. 

По результатам экспертиз установлено, что мужчина в момент совершения преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Действия обвиняемого квалифицированы по статье «Убийство совершенное с особой жестокостью» УК РБ. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 

 

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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве матери сыном в Новополоцке. По информации Следственного комитета, в январе нынешнего года...
 
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