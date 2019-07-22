|
В Новополоцке 32-летнего сына обвиняют в убийстве матери
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве матери сыном в Новополоцке.
По
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий проверялась версия о причастности сына к пропаже женщины. Появилась информация о том, что женщина погибла, а ее смерть носит криминальный характер.
Установлено, что мужчина нанес матери несколько ударов молотком по жизненно важным органам в ходе ссоры.
Были допрошены обвиняемый и свидетели происшествия, была проведена проверка показаний на месте. Осмотрены предметы, признанные вещественными доказательствами.
По результатам экспертиз установлено, что мужчина в момент совершения преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.
Действия обвиняемого квалифицированы по статье «Убийство совершенное с особой жестокостью» УК РБ. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве матери сыном в Новополоцке. По информации Следственного комитета, в январе нынешнего года...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)