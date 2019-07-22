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Знаменитую мозаику с домов в Зелёном Луге снимают. Что происходит?
Источник материала: СТВ
Мозаику на высотках напротив Национальной библиотеки обновят. Реставрируют сразу 2 панно, рассказали в программе
Восстановительные работы начались со зданий «Город-труженик» и «Город-герой».
Красочное полотнище площадью свыше 450 квадратных метров разделят на квадраты размером 50 на 50 сантиметров, освежат в мастерской и уже весной вернут на место.
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Мозаику на высотках напротив Национальной библиотеки обновят. Реставрируют сразу 2 панно, рассказали в программе «Большой город». Восстановительные работы...
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