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Дома-корабли, паруса и маяки. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске
Источник материала: СТВ
Ощутить себя в городе на Неве. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске, рассказали в программе
Разместится жилой район в границах улицы Семашко и Петровщины. Здесь будут расположены 4 дома-корабля и 4 дома-паруса. Доминантным станет высокий дом-маяк.
Объединит здания пешеходная зона с лестницами и пандусами. Изюминкой станет мелкий декоративный бассейн, нетипичный для минской архитектуры.
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Ощутить себя в городе на Неве. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске, рассказали в программе «Большой город». Разместится жилой район в границах улицы...
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