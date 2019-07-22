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Дома-корабли, паруса и маяки. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске

23.07.2019 17:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ощутить себя в городе на Неве. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске, рассказали в программе «Большой город»

Дома-корабли, паруса и маяки. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске

Разместится жилой район в границах улицы Семашко и Петровщины. Здесь будут расположены 4 дома-корабля и 4 дома-паруса. Доминантным станет высокий дом-маяк.

Дома-корабли, паруса и маяки. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске

Дома-корабли, паруса и маяки. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске

Объединит здания пешеходная зона с лестницами и пандусами. Изюминкой станет мелкий декоративный бассейн, нетипичный для минской архитектуры.

Дома-корабли, паруса и маяки. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске

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Теги: Минск
 
 
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Ощутить себя в городе на Неве. Санкт-Петербургский квартал появится в Минске, рассказали в программе «Большой город».  Разместится жилой район в границах улицы...
 
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