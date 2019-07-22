|
Построят ли арендное жильё в городах-спутниках Минска?
Источник материала: СТВ
Какие планы по строительству арендного жилья? Эта сфера будет расширяться? Или будет построено только определённое количество домов? О перспективах рассказали в программе
Анастасия Попкова, главный специалист Управления жилищной политики Мингорисполкома:
В столице уже практически перестали строить жильё, потому что город не резиновый и практически негде строить дома. Что касается арендного жилья – в городах-спутниках, может быть, тоже их будут строить в ближайшее время?
Анастасия Попкова:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие планы по строительству арендного жилья? Эта сфера будет расширяться? Или будет построено только определённое количество домов? О перспективах рассказали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)