«Луч» выпустил новую коллекцию часов и посвятил её беларуской вышиванке









Прошлую коллекцию презентовали аж в 2017 году, но пришло время перезагрузки: от силиконовых ремешков, как раньше, решили отказаться. Его заменили на натуральную кожу. Сегодняшние часы выполнили в четырех цветах: красном, белом, синем и черном. На них нанесли орнаменты-шифры «Молодость», «Богатство», «Солнце» и «Огонь». Механизм – кварцевый, калибр – 1656M, Япония. Дизайн разработала Алина Лихадиевская. Посмотрите, как это выглядит:





Купить часы из серии «Вышиванка» можно в любом магазине «Луча». Одна модель обойдется в 189 рублей.