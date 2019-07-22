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Погранслужбы Кыргызстана и Таджикистана переведены на усиленный режим из-за перестрелки на границе

23.07.2019 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пограничные службы Кыргызстана и Таджикистана переведены на усиленный режим из-за произошедшего 22 июля на границе конфликта между местными жителями с применением оружия, сообщает информационное агентство "Кабар" со ссылкой на Государственную пограничную службу Кыргызстана .

 По информации агентства, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (Таджикистан) на въезде в село, против чего выступили жители села Аксай (Кыргызстан). В связи с этим произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. Предварительные сведения сторон о пострадавших разнятся. 

По данным с кыргызской стороны, в результате перестрелки 14 человек получили ранения. Как сообщает информационное агентство Таджикистана "Ховар", во время противостояния один человек погиб, 10 получили ранения и травмы. По данным ГПС Кыргызстана, на данный момент обстановка на границе характеризуется как относительно стабильная, перестрелка прекратилась. 

Пограничные подразделения на данном участке границы переведены на усиленный вариант несения службы. Движение на автотрассе Исфара - Ворух приостановлено. "Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана, а также представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации", - говорится в сообщении ГПС.
 
 
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Пограничные службы Кыргызстана и Таджикистана переведены на усиленный режим из-за произошедшего 22 июля на границе конфликта между местными жителями с...
 
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