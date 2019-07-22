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В Борисове начальника караула поймали на коррупции: он выписывал фиктивные штрафы и сам их оплачивал

23.07.2019 18:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина боялся, что его накажут за невыполнение показателей

Фиктивные штрафы выписывал в Борисове начальник караула военизированной охраны БЖД. Мужчина оплачивал их из своих собственных средств. Выявили это сотрудники местного ОБЭП. В отношении 55-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления властью или служебными полномочиями.

Как рассказал belta.by начальник ОБЭП Борисовского РУВД Денис Фурманов, мужчина вылавливал пассажиров или прохожих, которые пили пиво или курили на территории вокзала. С людьми он проводил профилактические беседы, узнавал их данные и вносил их в постановления о наложении административных взысканий. Штрафы оплачивал сам. Мужчина поступал так, чтобы его не наказали за невыполнение или снижение показателей по предупреждению непроизводственного травматизма на объектах транспорта.


«За того парня» он оплатил как минимум четыре факта. Кстати, в марте за такое же преступление был осужден коллега подследственного.
 
 
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