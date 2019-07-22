|
28-летний боксер умер из-за полученных в бою травм
Источник материала: Партизан
28-летний российский боксер Максим Дадашев скончался в США из-за травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, состоявшемся в ночь на 20 июля.
"Максим скончался. Не выдержало сердце", - сообщили
Ранее жена Максима Дадашева, который находился в медикаментозной коме после поединка с Матиасом и последующего отёка мозга, вылетела в США, передает
Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, у него была удалена часть черепа, но это не помогло
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28-летний российский боксер Максим Дадашев скончался в США из-за травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, состоявшемся в ночь на 20 июля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)