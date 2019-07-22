28-летний боксер умер из-за полученных в бою травм

rt.com Ранее жена Максима Дадашева, который находился в медикаментозной коме после поединка с Матиасом и последующего отёка мозга, вылетела в США, передает





Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.





После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, у него была удалена часть черепа, но это не помогло