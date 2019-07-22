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Саснович после Уимблдона рассталась с тренером. Они проработали всего 3 месяца

23.07.2019 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка Александра Саснович после «Уимблдона» рассталась со своим тренером Владимиром Платеником.



Эту информацию Tribuna.com подтвердил словацкий специалист. Вместе они проработали около трех месяцев.

За время сотрудничеств Саснович приняла участие в нескольких крупных турнирах: Мадрид (выбыла в 1/8 финала), Рим (выбыла в первом круге), Ролан Гаррос (выбыла в первом круге), Бирмингем (выбыла в первом круге), Истбурн (выбыла в первом круге), Уимблдон (выбыла в первом круге).

Специалист рассказал подробности расставания.

– Кто предложил прекратить сотрудничество?

– Саша подошла ко мне после матча с Симоной Халеп [проигранный поединок на «Уимблдоне», 1 июля – Tribuna.com] и предложила закончить сотрудничество. Я согласился, потому что наше сотрудничество просто не работало.


– В начале работы Саснович хвалила вас и говорила, что хотела тренироваться под вашим руководством. Почему не получилось сработаться?

– Уверен, что мы оба зарекомендовали себя в теннисном мире. Поэтому Саша подумала, что мы могли бы работать вместе. Но думаю, она привыкла тренироваться по-другому. Я уделяю больше внимания техническим аспектам. Она же любит выполнять большой объем работ.

– Саснович пригласила вас перед стартом грунтового сезона. Однако там игра не задалась. Затем последовал провал на траве. В чем причины неудач?

– Первые пару недель я просто следил за Сашей и не хотел вносить большие изменения в ее теннис. Я понимал, что будет сложно подвести Саснович к серии турниров в Европе, потому что она потеряла много времени из-за Кубка федерации. У нас было всего несколько дней, чтобы подготовиться к грунту.

На трех первых турнирах я анализировал ее игру. Она не играла плохо, но я видел некоторые технические ошибки. Плюс нам нужно было поработать над ее физическими кондициями, что очень сложно делать в середине сезона. К сожалению, она проиграла обидные матчи, которые могла выиграть. И это не могло помочь нашей работе, – сказал Платеник.


Сейчас Саснович находится в Юрмале, где проходит турнир Baltic Open. В Латвии белорусская теннисистка тренируется вместе с прежним наставником Александром Ленючевым, с которым рассталась в середине апреля.

Сейчас Саснович находится на 42-й строчке в рейтинге WTA. 
 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович после «Уимблдона» рассталась со своим тренером Владимиром Платеником.
 
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