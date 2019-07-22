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Саснович после Уимблдона рассталась с тренером. Они проработали всего 3 месяца
Источник материала: Партизан
Белорусская теннисистка Александра Саснович после «Уимблдона» рассталась со своим тренером Владимиром Платеником.
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За время сотрудничеств Саснович приняла участие в нескольких крупных турнирах: Мадрид (выбыла в 1/8 финала), Рим (выбыла в первом круге), Ролан Гаррос (выбыла в первом круге), Бирмингем (выбыла в первом круге), Истбурн (выбыла в первом круге), Уимблдон (выбыла в первом круге).
Специалист р
– Кто предложил прекратить сотрудничество?
– Саша подошла ко мне после матча с Симоной Халеп [проигранный поединок на «Уимблдоне», 1 июля – Tribuna.com] и предложила закончить сотрудничество. Я согласился, потому что наше сотрудничество просто не работало.
– В начале работы Саснович хвалила вас и говорила, что хотела тренироваться под вашим руководством. Почему не получилось сработаться?
– Уверен, что мы оба зарекомендовали себя в теннисном мире. Поэтому Саша подумала, что мы могли бы работать вместе. Но думаю, она привыкла тренироваться по-другому. Я уделяю больше внимания техническим аспектам. Она же любит выполнять большой объем работ.
– Саснович пригласила вас перед стартом грунтового сезона. Однако там игра не задалась. Затем последовал провал на траве. В чем причины неудач?
– Первые пару недель я просто следил за Сашей и не хотел вносить большие изменения в ее теннис. Я понимал, что будет сложно подвести Саснович к серии турниров в Европе, потому что она потеряла много времени из-за Кубка федерации. У нас было всего несколько дней, чтобы подготовиться к грунту.
На трех первых турнирах я анализировал ее игру. Она не играла плохо, но я видел некоторые технические ошибки. Плюс нам нужно было поработать над ее физическими кондициями, что очень сложно делать в середине сезона. К сожалению, она проиграла обидные матчи, которые могла выиграть. И это не могло помочь нашей работе, – сказал Платеник.
Сейчас Саснович находится в Юрмале, где проходит турнир Baltic Open. В Латвии белорусская теннисистка тренируется вместе с прежним наставником Александром Ленючевым, с которым рассталась в середине апреля.
Сейчас Саснович находится на 42-й строчке в рейтинге WTA.
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Белорусская теннисистка Александра Саснович после «Уимблдона» рассталась со своим тренером Владимиром Платеником.
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