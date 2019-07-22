Граница Украины с РФ и Молдовой усилена новыми комплексами радиоактивного и ядерного контроля

Источник материала: Интерфакс

Новые современные комплексы автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов установлены в пунктах пропуска "Большая Писаревка" и "Николаевка" на границе с РФ и в пункте пропуска "Староказачье" - на границе с Молдовой.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, комплексы "TSA" и "RAPISCAN" получены в рамках реализации программы международной технической помощи "Выявление и пресечение ядерной контрабанды".

Иностранная делегация из США, в состав которой вошли представители Департамента энергетики США, Национальной лаборатории "LANL" и компаний-производителей оборудования "Aecom", "Apogee group", "Rapiscan" провели проверку оборудования и после принятия его в эксплуатацию передали представителям пограничных отрядов.

"Полученное оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов, уменьшит нагрузку на личный состав и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов через границу", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что с 2005 года стационарными комплексами были оборудованы 74 пункта пропуска, кроме того органы Госпогранслужбы также получили 20 систем на базе автомобилей.