Почему Лукашенко расшаркался перед «гнилой Европой»?

Прощаясь с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, получившей новое назначение, Александр Лукашенко пролил ей на душу бальзам. Белорусский президент заявил, что его страна готова усилить диалог с Евросоюзом, причем «не только по экономическим, но и политическим вопросам».





Зная риторику Минска , можно сказать, что это широкий жест. Обычно европейцев призывают заземлиться, не втирать отвлеченные материи о демократии и правах человека, а предлагать проекты, которые принесут Беларуси конкретный профит.





Даже мораторий на смертную казнь, который вовсе не грозит устоям режима, но был бы высоко оценен Евросоюзом, Лукашенко упрямо не хочет вводить. Не говоря уж о серьезном изменении избирательного законодательства, прозрачном подсчете голосов.





И вот он сам предлагает: давайте о политике. Неужели что-то переосмыслил и готов к уступкам? Но скептик сразу вспомнит спич, прозвучавший из тех же уст несколькими днями ранее.





Счет за вторую мировую





Выступая на форуме регионов в Санкт-Петербурге 18 июля, несгибаемый белорусский лидер под аплодисменты зала рассказал, как четко дает отлуп Западу.





«Я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории. А мы еще от той тяжелой войны за эти семь десятилетий не восстановились. Поэтому вы поаккуратней с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим, порой необоснованно, в наш адрес», – заявил Лукашенко.





Вот такая гремучая смесь. Во-первых, Запад – это ведь и США, и Великобритания, и другие государства, которые сражались против нацизма. Во-вторых, в руинах после второй мировой лежали десятки стран, в частности – и соседняя Польша, и сама Германия. Но сегодня средний поляк зарабатывает втрое больше белоруса, а про Германию и говорить нечего. В-третьих, а что, «назло врагам» обязательно душить демократию и права человека?





«Вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии»





Впрочем, белорусский лидер время от времени заявляет, что в его стране демократии больше, чем где бы то ни было. На открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности 31 октября прошлого года в Минске Лукашенко просто размазал по стенке прогнивший, по его убеждению, Евросоюз.





«Вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии. Потому что у нас есть стабильность для нормальной жизни людей. Девчонки не должны бояться в школу ходить в юбке. О каких правах человека тут можно говорить? Где права 70 человек, т ых расстреляли в Норвегии? А он сидит в трехкомнатной тюрьме, хорошо ему», – намекнул оратор на Андерса Брейвика.





В Беларуси такому, ясное дело, давно бы по приговору пустили пулю в затылок. Здесь разговор короткий. Несколько лет назад поспешно расстреляли двоих парней по делу о взрыве в минском метро, хотя суд у многих оставил сомнения.





Лукашенко также негодовал по поводу того, что «немцы не оценили роль Меркель в истории и готовы ее выкинуть на задворки».





Смена государственных лидеров через выборы, а не вынос ногами вперед, видимо, плохо укладывается в голове человека, который правит страной 25 лет и не собирается уходить.









Европа ему бесконечно чужда





Нетрудно понять, что Лукашенко намного искреннее, когда костит Запад в хвост и гриву за «гнилой» либерализм, чем когда отпускает комплименты, прощаясь с высокопоставленной дамой из ЕС.





Четверть века он держит бастион единоличной власти, правит тяжелой рукой. Выпавшая из времени Беларусь остается страной с полуфеодальным авторитарным режимом в полукольце демократических государств ЕС и Украины. Родственный режим – только на востоке. Но и с Кремлем стало трудно договариваться, потому что империя показала когти, затребовала «углубленной интеграции».





Так что не от хорошей жизни делает Лукашенко реверансы, вроде как соглашаясь на политический диалог с ЕС. Нужно расширять нишу для геополитического маневра. Самое время поездить по ушам наивным европейцам.





Но при этом толочь воду в ступе можно годами, а презрение к «гнилому Западу» никуда не денется. Европейские ценности для белорусского вождя были и остаются бесконечно чужими, более того – враждебными. Потому что действительно несут угрозу тому порядку вещей, на котором держится власть Лукашенко.