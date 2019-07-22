ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страх перемен породил “углубленную интеграцию”: цель Путина – восстановление империи, цель Лукашенко – сохранение власти

23.07.2019 19:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

“Углубленная интеграция”, что бы ни говорили отцы “союзного государства”, означает только одно: включение Беларуси в состав России.

Страх перемен породил “углубленную интеграцию”: цель Путина – восстановление империи, цель Лукашенко – сохранение власти
Фото ТАСС
Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич объяснил Беларускай праўдзе суть «союзного строительства».

- Ультиматум Медведева, по три-четыре встречи Лукашенко с Путиным в месяц, обещания Лукашенко до декабря «снять все спорные вопросы». Что вообще происходит в беларуско-российских отношениях?

- Существуют люди, которые очень любят власть. Путин нигде не может самоутвердиться, хочет показать, что восстановил империю в виде России, прихватывает к ней все, что можно прихватить. Немножко брыкается Лукашенко – значит, надо придавить, потому что он и так весь в долгах, как в шелках.

И вообще происходит глупость. Люди забыли, что все обещали строить демократическое государство. И вот в этих демократических странах, кроме одной-двух персон наверху, которые решают все вопросы, словно не осталось людей. Дошли до такого убожества, что люди не очень образованные, не очень искушенные в государственных делах, практически определяют развитие двух государств.

Цель Путина – восстановление империи, цель Лукашенко – сохранение власти любыми способами, потому что ничего, кроме как господствовать, не умеет. Руководить он не умеет: зерновые убирать – задачи ставит Лукашенко, что делать науке – снова Лукашенко. Нет такой головы у Лукашенко, чтобы решать подобные задачи. Люди просто унизились – противно все слушать и терпеть.


Нужно вспомнить, что мы строим демократические государства, а этому мешают в первую очередь лидеры: Путин, Лукашенко, Медведев. Надо вспомнить, что кроме них еще что-то есть. Посмотрите на Украину: избрали новую власть, потому что народу осточертело господство старой власти и коррупция. Пора уже и у нас прийти к переменам. Думаю, именно перемен побаиваются диктаторы, которых я назвал, поэтому и затеяли “углубленную интеграцию”. “Углубленная интеграция”, что бы они ни говорили, означает только одно: включение Беларуси в состав России. А потом можно говорить: беларусы захотели быть вместе с братским российским народом. Ложь: беларусы хотят жить как в Евроопе, а не как в России, где 20 миллионов нищих.

- Союзное государство не нужно ни Путину, ни Лукашенко, союзное государство – политический инструмент для достижения конкретных целей. Чего хотят в Минске, а чего – в Москве?

- Лукашенко хочет сохранить власть, Путин выступает в роли собирателя земель российских и показать, что все стремятся быть под Российской империей. Именно так они рисуют свою жизнь и свои задачи. Даже Назарбаев немного пришел в себя, а вот у нас кроме Лукашенко и Пути СМИ больше никого не “замечают”.

- Напротив, углубленная интеграция, как говорят, угрожает власти Лукашенко.

-Заметьте: с приличными выборами Лукашенко давно потерял бы власть. Именно Лукашенко говорит, что нужно добавить пенсионерам пенсию по возрасту 6%, он потребовал собрать 9,5 миллионов тонн зерна, ракетные войска – снова Лукашенко. С высоты плохого директора совхоза он по-колхозному рисует представление о государстве. Просто сравните заработные платы в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Беларуси: Беларусь имела лучшие стартовые условия, но сегодня зарплата в три раза выше, чем у нас. Вот до чего довело желание господствовать и неумение руководить.


- 8 декабря 1991 года вы подписали Беловежское соглашение, которое принесло Беларуси независимость. Не появится ли Беловежское соглашение-2, условно говоря, которое положит конец независимости?

- Тогда это будет контр-Беловежское соглашение.

Заметьте: Госдума России еще в 96 году приняла решение о денонсации Беловежских соглашений. А затем, когда встал вопрос о приведении остального законодательства в порядок, сказали, что это имеет политическое значение, а  не законодательное или юридическое. Само по себе это глупость. Россия фактически такие решения приняла. Нет у них желания заботиться о благополучии людей. В Украине 13 тысяч человек погибли на Донбассе, Крым, Приднестровье, Грузия – куда ни ткнешься, везде Россия сунулась своими грязными лапами. Но это не русский народ, это российские лидеры, которые выступают от имени народа, не имея на то права. По-моему, русские люди, как и мы, хотели бы жить в мире и согласии, и достаточно им территорий – и так самая большая страна в мире. Нет, надо захватить цивилизованные земли, чтобы разбавить собственную дикость.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
“Углубленная интеграция”, что бы ни говорили отцы “союзного государства”, означает только одно: включение Беларуси в состав России.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно пройдет традиционный Международный турнир памяти А. И. Дубко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика