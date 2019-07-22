Страх перемен породил “углубленную интеграцию”: цель Путина – восстановление империи, цель Лукашенко – сохранение власти

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич объяснил Беларускай праўдзе суть «союзного строительства».





- Ультиматум Медведева, по три-четыре встречи Лукашенко с Путиным в месяц, обещания Лукашенко до декабря «снять все спорные вопросы». Что вообще происходит в беларуско-российских отношениях?





- Существуют люди, которые очень любят власть. Путин нигде не может самоутвердиться, хочет показать, что восстановил империю в виде России, прихватывает к ней все, что можно прихватить. Немножко брыкается Лукашенко – значит, надо придавить, потому что он и так весь в долгах, как в шелках.





И вообще происходит глупость. Люди забыли, что все обещали строить демократическое государство. И вот в этих демократических странах, кроме одной-двух персон наверху, которые решают все вопросы, словно не осталось людей. Дошли до такого убожества, что люди не очень образованные, не очень искушенные в государственных делах, практически определяют развитие двух государств.





Цель Путина – восстановление империи, цель Лукашенко – сохранение власти любыми способами, потому что ничего, кроме как господствовать, не умеет. Руководить он не умеет: зерновые убирать – задачи ставит Лукашенко, что делать науке – снова Лукашенко. Нет такой головы у Лукашенко, чтобы решать подобные задачи. Люди просто унизились – противно все слушать и терпеть.









Нужно вспомнить, что мы строим демократические государства, а этому мешают в первую очередь лидеры: Путин, Лукашенко, Медведев. Надо вспомнить, что кроме них еще что-то есть. Посмотрите на Украину: избрали новую власть, потому что народу осточертело господство старой власти и коррупция. Пора уже и у нас прийти к переменам. Думаю, именно перемен побаиваются диктаторы, которых я назвал, поэтому и затеяли “углубленную интеграцию”. “Углубленная интеграция”, что бы они ни говорили, означает только одно: включение Беларуси в состав России. А потом можно говорить: беларусы захотели быть вместе с братским российским народом. Ложь: беларусы хотят жить как в Евроопе, а не как в России, где 20 миллионов нищих.





- Союзное государство не нужно ни Путину, ни Лукашенко, союзное государство – политический инструмент для достижения конкретных целей. Чего хотят в Минске, а чего – в Москве?





- Лукашенко хочет сохранить власть, Путин выступает в роли собирателя земель российских и показать, что все стремятся быть под Российской империей. Именно так они рисуют свою жизнь и свои задачи. Даже Назарбаев немного пришел в себя, а вот у нас кроме Лукашенко и Пути СМИ больше никого не “замечают”.





- Напротив, углубленная интеграция, как говорят, угрожает власти Лукашенко.





-Заметьте: с приличными выборами Лукашенко давно потерял бы власть. Именно Лукашенко говорит, что нужно добавить пенсионерам пенсию по возрасту 6%, он потребовал собрать 9,5 миллионов тонн зерна, ракетные войска – снова Лукашенко. С высоты плохого директора совхоза он по-колхозному рисует представление о государстве. Просто сравните заработные платы в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Беларуси: Беларусь имела лучшие стартовые условия, но сегодня зарплата в три раза выше, чем у нас. Вот до чего довело желание господствовать и неумение руководить.









- 8 декабря 1991 года вы подписали Беловежское соглашение, которое принесло Беларуси независимость. Не появится ли Беловежское соглашение-2, условно говоря, которое положит конец независимости?





- Тогда это будет контр-Беловежское соглашение.





Заметьте: Госдума России еще в 96 году приняла решение о денонсации Беловежских соглашений. А затем, когда встал вопрос о приведении остального законодательства в порядок, сказали, что это имеет политическое значение, а не законодательное или юридическое. Само по себе это глупость. Россия фактически такие решения приняла. Нет у них желания заботиться о благополучии людей. В Украине 13 тысяч человек погибли на Донбассе, Крым, Приднестровье, Грузия – куда ни ткнешься, везде Россия сунулась своими грязными лапами. Но это не русский народ, это российские лидеры, которые выступают от имени народа, не имея на то права. По-моему, русские люди, как и мы, хотели бы жить в мире и согласии, и достаточно им территорий – и так самая большая страна в мире. Нет, надо захватить цивилизованные земли, чтобы разбавить собственную дикость.







