|
«Ниже нельзя»: Лукашенко потребовал собрать не менее 9,5 млн тонн урожая зерна
23.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко определил планку нынешней
«И рапс, и кукуруза на зерно, и гречиха, и просо. Ниже нельзя!» – подчеркнул Лукашенко на селекторном совещании, которое было посвящено ходу уборочной. На прямой видеосвязи с президентом были губернаторы, помощники главы государства в регионах.
Уборочная страда в Беларуси началась только десять дней назад, идет она невысокими темпами. За это время аграрии намолотили чуть более полутора миллионов тонн зерна. Александр Лукашенко на совещании обозначил сроки уборки: ее необходимо завершить в течение 20 дней.
Глава государства обеспокоен, что контролирующие органы по-прежнему выявляют немало случаев плохого состояния сельхозтехники, а также приписок урожайности. Президент поручил генпрокурору и министру внутренних дел жестко наказывать за дезинформацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко определил планку нынешней зерноуборочной кампании.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)