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«Ниже нельзя»: Лукашенко потребовал собрать не менее 9,5 млн тонн урожая зерна

23.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко определил планку нынешней зерноуборочной кампании. По его словам, аграрии должны работать с полной отдачей и собрать с полей как минимум 9,5 миллиона тонн урожая зерновых.

«И рапс, и кукуруза на зерно, и гречиха, и просо. Ниже нельзя!» – подчеркнул Лукашенко на селекторном совещании, которое было посвящено ходу уборочной. На прямой видеосвязи с президентом были губернаторы, помощники главы государства в регионах.
 
«Сейчас можно отрегулировать комбайны и не допустить потерь. Мы минимум полмиллиона тонн оставляем в стране от потерь и это минимальная оценка. А полмиллиона – это хорошие объемы. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Особенно центральные, северные районы, которые еще массово ведут уборку озимого рапса. Там потери, я это вижу по Минской области, там, где проезжаю, большие», – сказал президент.

Уборочная страда в Беларуси началась только десять дней назад, идет она невысокими темпами. За это время аграрии намолотили чуть более полутора миллионов тонн зерна. Александр Лукашенко на совещании обозначил сроки уборки: ее необходимо завершить в течение 20 дней. 

Глава государства обеспокоен, что контролирующие органы по-прежнему выявляют немало случаев плохого состояния сельхозтехники, а также приписок урожайности. Президент поручил генпрокурору и министру внутренних дел жестко наказывать за дезинформацию.



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Президент Беларуси Александр Лукашенко определил планку нынешней зерноуборочной кампании.
 
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